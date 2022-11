Des chercheurs indépendants examinent les vaccins à ARNm de Pfizer : Rapports étranges (TrialSite News)

Les fabricants doivent être interrogés sur le contenu des flacons et les pratiques de fabrication.

Aux Etats-Unis et à l'étranger, les fabricants de vaccins contre la Covid-19 ne sont pas transparents sur les ingrédients de leurs produits, invoquant le secret commercial. Aux Etats-Unis, les flacons de vaccins sont la propriété du gouvernement fédéral, conformément aux contrats des fournisseurs de vaccins. Ils sont commandés, expédiés et distribués par le Département de la Défense selon les contrats des fabricants DOD/BARDA-Pharma. Même si la demande actuelle de ces vaccins est faible, il est toujours expressément interdit à tout chercheur indépendant d'examiner le contenu des flacons ou de réaliser toute étude indépendante, sous prétexte qu'un tel effort " détournerait " les flacons d'un besoin " urgent ". Au niveau international, des interdictions similaires sont inscrites dans les contrats prédateurs des fabricants. Par exemple, dans l'Union européenne, les contrats exigent que les acheteurs suspendent toutes les lois et réglementations applicables au contrôle de la qualité, aux bonnes pratiques de fabrication ou de distribution qui s'appliqueraient aux produits pharmaceutiques, puis interdisent également de tester les flacons à l'importation dans le pays. Ces contrats et le manque d'intégrité des produits et de transparence des tests ont été mis en cause lors d'une récente audition au Parlement européen et feraient maintenant l'objet d'une enquête du parquet de l'UE.



En dépit des contrats prédateurs, des interdictions de transparence, de l'éclairage et de la dissimulation, de nombreux chercheurs indépendants dans le monde entier ont enquêté sur le contenu des flacons en utilisant les équipements et les compétences disponibles. La plupart des investigations sont effectuées sous des microscopes optiques standard.

L'une de ces enquêtes a été menée en Australie par le Dr David Nixon, un médecin de famille. Le Dr Nixon a examiné plusieurs flacons de vaccins Pfizer à partir de l'état congelé et jusqu'à plusieurs mois de séchage sur une lame de microscope. Ses conclusions sont conformes aux résultats d'autres tests et images publiés. Dans l'ensemble, la substance de Pfizer est un gel fin, et non un liquide clair. À l'état congelé, elle présente au microscope une apparence de neige ou de "confettis" :