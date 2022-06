Des origines du virus au paradoxe nordique : les neuf grands mystères de la covid (SPR)

Les preuves génétiques suggèrent fortement que le SRAS-CoV-2 a une origine liée au laboratoire . Cela est dû à diverses propriétés génétiques uniques liées au soi-disant site de clivage de la furine (FCS), comme un codon à double arginine codé CGG (le « pistolet irréfutable » selon le prix Nobel de virologie américain David Baltimore), un amino séquence acide identique à la sous-unité de la protéine alpha-ENaC humaine, et un soi-disant site de clonage sans soudure Golden Gate juste à côté du FCS. De plus, de vastes enquêtes à l'intérieur et à l'extérieur de la Chine n'ont trouvé aucune origine animale du SRAS-CoV-2.

Toujours le 18 octobre 2019, un exercice de simulation de pandémie de coronavirus d'une journée appelé Event 201 s'est tenu à New York . L'événement a été organisé par le Centre pour la sécurité sanitaire de l'Université Johns Hopkins et a été parrainé par la Fondation Gates et le Forum économique mondial.

Entre le milieu et la fin de 2019, les États-Unis ont connu plusieurs événements mystérieux et non résolus qui peuvent ou non être liés les uns aux autres et à l'origine du SRAS-CoV-2.

De plus, qui était à l'origine de la création et de la distribution des fausses vidéos et photos censées montrer des personnes infectées par le coronavirus « se renverser » dans les rues de Wuhan ? En janvier 2020, une douzaine de ces vidéos et photos ont été partagées par les agences de presse occidentales, les principaux médias et sur les réseaux sociaux, augmentant la peur et la panique au début de la pandémie.

Le verrouillage de Wuhan en janvier 2020 a-t-il vraiment mis fin aux infections à coronavirus dans la ville, ou la vague hivernale de covid à Wuhan s'est-elle simplement terminée d'elle-même, comme elle l'a fait dans de nombreux autres pays ? Mais pourquoi le covid n'est-il pas revenu à Wuhan en 2020 ou 2021, contrairement à la plupart des autres pays ? Et pourquoi le coronavirus s'est-il propagé à l'international, mais pas, initialement, en Chine, malgré le fait que Wuhan était une plaque tournante du voyage pendant le Nouvel An chinois en janvier 2020 ? Au printemps 2020, moins de 5 % des citoyens de Wuhan avaient des anticorps contre le SRAS-CoV-2, contre environ 25 % des citoyens de New York.

En novembre 2021, la variante dite omicron du SRAS-CoV-2 est apparue en Afrique du Sud. Contrairement aux variantes précédentes du coronavirus, les preuves génétiques indiquent fortement qu'omicron n'a pas évolué naturellement à partir des variantes précédentes, mais a émergé de la recherche virologique ou vaccinale. En fait, la variante omicron remonte à la première souche de coronavirus et comprend environ deux douzaines de mutations mystérieusement "copiées à partir de publications scientifiques". Omicron s'est avéré être hautement infectieux et fortement immunisé, mais beaucoup plus doux que les variantes précédentes du SRAS-CoV-2.

Enfin, quel rôle joue le mode de transmission redouté des aérosols fécaux (par exemple via les toilettes publiques, la climatisation ou les systèmes d'égouts) ? Il est bien connu que le coronavirus infectieux est excrété par les selles pendant des périodes plus longues que par la respiration, mais seule la Chine a pris ce mode de transmission potentiel au sérieux (par exemple en appliquant la désinfection des toilettes et les fameux « écouvillons anaux »).

Au départ, la plupart des autorités sanitaires ont fait valoir que le SRAS-CoV-2 se transmettait principalement par des gouttelettes respiratoires ("portez votre masque") et via des surfaces d'objets ("lavez-vous les mains"). En réalité, ce sont probablement les modes de transmission les moins importants. Au lieu de cela, les aérosols respiratoires intérieurs sont apparus comme le mode de transmission le plus important, malgré les démentis de la plupart des autorités sanitaires pendant plus d'un an.

Il existe également de mystérieux schémas de transmission du virus à l'échelle continentale . Par exemple, en Europe, les vagues de grippe et les vagues de SRAS-CoV-2 commencent généralement à l'extrémité ouest du continent (par exemple au Portugal, en Espagne et en Grande-Bretagne) et se déplacent vers l'est . Aux États-Unis, les infections par le SRAS-CoV-2 ont oscillé entre les États du sud-est (par exemple, la Floride) et du nord-ouest (par exemple, Washington et Montana). Ces schémas mystérieux mais naturels ont semé la confusion car, par coïncidence, les taux de vaccination contre le covid étaient plus élevés en Europe occidentale qu'en Europe orientale, et plus élevés dans les États du nord des États-Unis que dans les États du sud des États-Unis.

La saisonnalité de la transmission des virus respiratoires est également encore largement inexpliquée . Est-ce lié à la température, à l'humidité de l'air, au statut en vitamine D ou à d'autres facteurs ? Pourquoi y a-t-il une saisonnalité dans les zones climatiques tempérées du nord et du sud, mais pas dans les zones climatiques tropicales et subtropicales ? Pourquoi certains virus rompent-ils les schémas saisonniers, comme le virus de la grippe porcine en 2009 et les variantes delta et omicron du SRAS-CoV-2 en 2021/2022 ? Cela peut encore une fois avoir à voir avec la transmission par aérosol et l'infectiosité relative d'un virus.

7. Le paradoxe est-asiatique

Jusqu'à l'arrivée de la variante omicron, la plupart des pays d'Asie de l'Est et certains pays d'Asie du Sud-Est ont évité les grandes vagues de coronavirus. Dans des pays comme la Corée du Nord, la Corée du Sud, Singapour et Taïwan, on pourrait dire que cela était dû à des contrôles rapides et stricts aux frontières. Mais cela n'explique pas le cas du Japon, qui a accueilli les Jeux olympiques d'été en 2021 et n'a jamais introduit de restrictions majeures à la vie sociale et professionnelle. Cela n'explique pas non plus le cas des pays indochinois avec des taux d'infection et de mortalité très faibles avant 2022.

Au départ, on croyait que les masques faciaux faisaient la différence, mais les masques faciaux ont échoué partout ailleurs , et ils ont également échoué en Asie de l'Est avec l'arrivée des variantes delta et omicron. De plus, ils avaient échoué lors des précédentes épidémies de grippe dans les pays d'Asie de l'Est.

Une autre explication était une sorte d' immunité préexistante contre les coronavirus similaires au SRAS-CoV-2. Mais une telle immunité préexistante ne pourrait jamais être confirmée, et elle ne serait pas forcément attendue dans des pays très urbains comme le Japon, Taïwan et la Corée du Sud. Même au Laos, d'où proviennent les coronavirus de chauve-souris liés au SRAS, une étude a trouvé des anticorps à réaction croisée (mais pas nécessairement neutralisants) chez seulement 5 % de la population générale et chez environ 20 % des personnes en contact direct avec les chauves-souris et la faune.

D'autres explications incluent des différences génétiques ou métaboliques . Par exemple, il a été noté que les pays les plus résilients contre le SRAS-CoV-2 sont ceux-là mêmes qui ont les taux d'obésité les plus bas au monde, alors que les pays avec des taux d'obésité élevés ont été les plus gravement touchés par le covid (par exemple en Europe et aux États-Unis , Amérique latine, Afrique du Sud et pays arabes), à moins qu'ils n'appliquent des contrôles stricts aux frontières (par exemple Australie, Nouvelle-Zélande, Canada). En effet, l'obésité peut contribuer non seulement à la maladie à coronavirus, mais également à la transmission du coronavirus (via des charges virales plus élevées et des niveaux plus élevés de bioaérosols expirés).

Déjà en 2020, il a été observé qu'en moyenne seulement 10 % des personnes infectées étaient responsables d'environ 80 % de la transmission du coronavirus (ce que l'on appelle le facteur de surdispersion , k), et les taux d'infection secondaire, même au sein des ménages, étaient au plus de 15 %. Même de petites différences dans ces paramètres entre les populations - en raison des taux d'obésité ou d'autres facteurs - peuvent avoir un impact majeur sur la dynamique de transmission.

Quelle que soit la cause ou les causes du paradoxe, la variante omicron hautement infectieuse et immuno-évasive a finalement submergé même les pays d'Asie de l'Est.

