La Russie et l'éternelle pandémie Article originel : Russia & the Eternal Pandemic Par Riley Waggaman Off Guardian, 13.06.22

En avril 2021, le président russe Vladimir Poutine a annoncé des plans ambitieux pour préserver le pays de futurs fléaux de type coronavirus.

"En cas d'infection aussi dangereuse que le coronavirus ou peut-être plus, Dieu nous en préserve, la Russie doit être prête en quatre jours - précisément en quatre jours - à mettre au point ses propres systèmes de test et, dans les plus brefs délais, à créer un vaccin national efficace et à en lancer la production de masse", a déclaré M. Poutine lors d'un discours devant le Conseil de la Fédération, la chambre haute du parlement russe.

Le développement rapide de tests et de vaccins ferait partie d'un "bouclier puissant et fiable dans le domaine de la sécurité sanitaire et biologique" qui devrait être fonctionnel dans les trois prochaines années et pleinement opérationnel d'ici 2030, a déclaré le dirigeant russe aux législateurs.



Bien qu'il soit loin d'être achevé, le "bouclier sanitaire" de la Russie - un réseau de laboratoires et de points de contrôle frontaliers chargés d'assurer la biosécurité du pays - est entré en action en réponse à l'apparition curieuse de la variole du singe début mai.

En moins de trois semaines, Rospotrebnadzor, l'agence russe pour le "bien-être humain", a créé un test PCR pour la variole du singe et a demandé l'enregistrement d'un vaccin génétique contre la variole.

Très impressionnant.

Mais ce "bouclier" va-t-il réellement préserver la sécurité et la santé des Russes ? Ou s'agit-il simplement d'une nouvelle escroquerie grossière ? Nous avons enquêté et vous ne serez probablement pas surpris par ce que nous avons découvert.





"Une épidémie sans bouclier"

La vice-première ministre Tatyana Golikova - un défenseur passionné des médicaments inefficaces et potentiellement dangereux - a joué un rôle central dans le développement de Sanitary Shield.

"Aujourd'hui, nous pensons que ce projet est l'un des plus importants, car ce ne sera pas la seule pandémie à laquelle nous devrons faire face dans notre vie", a déclaré Mme Golikova alors qu'elle s'exprimait à la conférence New Knowledge à Moscou en septembre.

"Outre les centres de recherche, des infrastructures seront également mises en place pour tester les nouveaux arrivants dans le pays. Nous prévoyons de créer, aux points de contrôle tout au long de la frontière de la Fédération de Russie, des unités de diagnostic express qui pourront tester n'importe quel virus en une heure", a-t-elle expliqué.