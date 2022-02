L'attaque des routiers transphobes pro-Poutine et pro-nazis ! (Off Guardian)

L'attaque des routiers transphobes pro-Poutine et pro-nazis ! Article originel : Attack of the Transphobic Putin-Nazi Truckers! Par CJ Hopkins* Off Guardian, 5.02.22

Oui, c'est vrai, le Canada de la Nouvelle Normalité a été envahi et est maintenant assiégé par des hordes de camionneurs transphobes pro-Poutine et pro-nazi, d'homophobes racistes, d'islamophobes antisémites et d'autres membres de la classe ouvrière !

Ou apprenez-le du premier ministre Justin Trudeau... "Aujourd'hui, à la Chambre, les députés ont unanimement condamné l'antisémitisme, l'islamophobie, le racisme anti-Noir, l'homophobie et la transphobie dont nous avons été témoins à Ottawa au cours des derniers jours. Ensemble, continuons à travailler pour rendre le Canada plus inclusif." (Traduction)

Today in the House, Members of Parliament unanimously condemned the antisemitism, Islamophobia, anti-Black racism, homophobia, and transphobia that we’ve seen on display in Ottawa over the past number of days. Together, let’s keep working to make Canada more inclusive.

on craint que des acteurs russes continuent à alimenter les choses à mesure que la protestation prend de l'ampleur, et peut-être même qu'ils en soient les instigateurs dès le départ.

Et, à la lumière de l'exposition du complot de Poutine visant à produire une vidéo sous faux drapeau " très graphique " " impliquant le déploiement de cadavres " comme prétexte pour envahir l'Ukraine et déclencher l'Armageddon nucléaire, ou au moins une série de sanctions économiques et un verbiage belliqueux de niveau DEFCON 1, il est possible que toute la "pandémie de la Covid" soit une ruse élaborée par Poutine et les nazis pour faire tomber le gouvernement Trudeau, et saboter la mise en place du système de ségrégation mondiale de la Nouvelle Normalité, et la "vaccination" obligatoire par ARNm de chaque homme, femme et enfant sur terre, et la "démocratie", et les droits des transgenres... ou autre chose.

Mais, sérieusement, c'est là où nous en sommes en ce moment. Nous sommes dans cette phase finale dangereuse et absurde de l'effondrement d'un système ou d'un mouvement totalitaire où le chaos règne et où tout peut arriver. Le récit officiel de Covid s'évapore rapidement.

De plus en plus de gens descendent dans la rue pour exiger la fin de toute la mascarade fasciste... non, pas des "suprémacistes blancs transphobes" ou des "extrémistes anti-vax" ou des "nazis soutenus par la Russie", mais des gens de la classe ouvrière de toutes couleurs et croyances, des familles, avec des enfants, partout dans le monde.



La secte Covidienne a perdu le contrôle. Même les membres purs et durs, portant des masques, pratiquant la distanciation sociale, ayant reçu trois vaccins et un double stimulant, font défection. Les anciens fascistes fanatiques de la Nouvelle normalité suppriment en masse leurs tweets de 2020 et changent d'uniforme aussi vite qu'ils le peuvent. Non, ce n'est pas encore fini, mais c'est fini, et GloboCap le sait. Et leurs fonctionnaires au gouvernement le savent.

Et c'est là que réside le danger actuel.

Il y a une fenêtre étroite - un mois ou deux, peut-être - pour que les gouvernements déclarent la "victoire sur le virus" et annulent leurs systèmes de ségrégation, les mandats de port de masque, les mandats de "vaccination", et le reste des soi-disant "restrictions Covid". De nombreux gouvernements le font déjà : Angleterre, Norvège, Danemark, Suède, Suisse, Finlande, Irlande, etc.

Ils ont vu de quel côté le vent souffle, et ils se précipitent pour démanteler la nouvelle normalité dans leurs pays avant... eh bien, vous savez, avant qu'un convoi de camionneurs en colère n'arrive à leurs portes.

S'ils laissent faire, ils se retrouveront dans la position peu enviable dans laquelle se trouve actuellement Trudeau. Les routiers canadiens semblent vouloir rester sur place jusqu'à ce que leurs demandes soient satisfaites, ce qui signifie que Trudeau n'a que deux options :