La FDA n'a PAS donné son approbation complète pour les vaccins de Pfizer (American Thinker)

La FDA n'a PAS donné son approbation complète pour les vaccins de Pfizer.

Article originel : The FDA did NOT grant full approval to the Pfizer shots

Par Carl Schwitzer

American Thinker, 26.08.21

Vous avez peut-être entendu dire que le vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech a été approuvé par la FDA lundi dernier. Les politiciens, les responsables de la santé publique et les journalistes sont tout excités à l'idée que cette autorisation va enfin inciter les derniers "hésitants" à se faire vacciner. La FDA a même publié un communiqué de presse à ce sujet sur son site Web.

Il y a juste un problème.

Si vous lisez les lettres que la FDA a envoyées à Pfizer le 23 août 2021, vous verrez que la FDA n'a rien fait de tel. Au sens où l'on entend généralement le terme "approbation de la FDA", ce médicament n'est pas approuvé par la FDA. Il est toujours sous EUA (Emergency Use Authorization : Autorisation d'utilisation d'urgence). Il s'agit toujours d'un médicament expérimental.



La FDA a envoyé deux lettres. La première était une lettre d'approbation de la BLA (Biologics License Application), et la seconde était une lettre d'extension de l'EUA (Autorisation d'utilisation d'urgence) à COMIRNATY.

La lettre d'approbation de la BLA approuve la demande de Pfizer pour une licence permettant d'étiqueter son médicament contre la COVID-19 avec le nom de marque COMIRNATY. Cette lettre énonce également les conditions et les exigences de neuf essais cliniques supplémentaires sur cinq ans, ainsi que des rapports d'étape annuels, afin d'étudier les cas reconnus de myocardite et de péricardite qui ont suivi l'administration des injections de Pfizer. Cette licence d'étiquetage et de fabrication ne constitue pas une approbation complète du médicament, qui doit encore faire l'objet de nombreuses années d'essais cliniques.

La lettre d'extension de l'EUA prolonge la durée de l'EUA (Autorisation d'utilisation d'urgence) pour le médicament actuel et autorise l'utilisation expérimentale du médicament de marque COMIRNATY. Dans le premier paragraphe de la page 2, cette lettre fait référence à la lettre d'approbation de la licence. Dans le deuxième paragraphe de la page 2, l'EAU du 12 août est réémise afin d'inclure le médicament de marque dans l'autorisation d'utilisation d'urgence, et d'ajouter "un langage concernant les avertissements et les précautions liés à la myocardite et à la péricardite". Dans le dernier paragraphe de la page 4, la nature de l'autorisation d'utilisation en urgence des médicaments est réitérée et COMIRNATY est également autorisé pour les personnes âgées de 12 à 15 ans.

Les injections de thérapie génique à ARNm sont toujours expérimentales. Les rendre obligatoires est toujours une erreur - selon une grande variété de normes éthiques.



Le Dr Meryl Nass, M.D., a trouvé les vérités que la FDA a enfouies dans le blabla de ces lettres et propose une théorie sur la raison pour laquelle elle a agi de la sorte. Les fabricants de médicaments ont reçu une immunité de responsabilité pour les médicaments produits dans le cadre des EUA (Autorisation d'utilisation d'urgence). L'octroi de la licence réapplique la responsabilité habituelle pour les blessures et les décès causés par le produit. Pfizer, les responsables de la santé et les politiciens peuvent faire un tour d'honneur fictif pour l'"approbation", tandis que Pfizer-BioNTech continue de jouir furtivement de l'immunité de la responsabilité du produit parce qu'il y a plusieurs millions de doses non homologuées sur les étagères et dans le pipeline de fabrication qui seront administrées en premier. La version homologuée n'arrivera pas sur les étagères ou ne sera pas administrée dans les bras avant de nombreux mois.

Ce qui est très préoccupant, compte tenu du contenu factuel des lettres de l'EUA (autorisation d'utilisation d'urgence) de la FDA à Pfizer, c'est la manière désinvolte dont le communiqué de presse sur le site web de la FDA utilise à plusieurs reprises les mots "approuver" et "approbation" en référence au médicament de Pfizer. Si seulement il y avait un mot pour dire intentionnellement au public des choses qui ne correspondent pas à la réalité...

COMIRNATY semble être un nom inhabituel pour n'importe quoi, et encore moins pour une thérapie génique à la pointe de la technologie. Par curiosité, j'ai soumis le nom à un programme de résolution d'anagrammes. Le résultat a donné TIROMANCY, qui est une divination ou une prophétie par l'examen de la formation du caillé pendant la coagulation du fromage. Comme c'est approprié. C'est quelque chose que je suis prêt à essayer pour prévoir les résultats de la prochaine élection !

