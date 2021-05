Le Dr Fauci n'a pas averti la Maison Blanche de la levée de l'interdiction de la recherche sur les gains de fonction, affirmant que le risque était supérieur à la pandémie potentielle selon un rapport (The Post Millennial)

Selon la journaliste d'investigation Shari Markson, "une enquête menée par The Weekend Australian a également confirmé que le Dr Fauci, directeur de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses, n'a pas alerté les hauts responsables de la Maison Blanche avant de lever l'interdiction de la recherche sur les gains de fonction en 2017." ("An investigation by The Weekend Australian has also confirmed Dr Fauci, the director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases, did not alert senior White House officials before lifting the ban on gain-of-function research in 2017.").

Des responsables de l'administration Trump ont déclaré à The Weekend Australian que Fauci n'avait pas alerté la Maison Blanche du redémarrage de la recherche par gain de fonction.

"Cela a en quelque sorte été adopté à toute vitesse", a déclaré un responsable au média. "Je pense qu'il y a du vrai dans le récit selon lequel le personnel (du Conseil national de sécurité), le président, le chef de cabinet de la Maison Blanche, ces personnes n'étaient pas au courant qu'il reprenait la recherche."