Selon une étude d'Oxford, "les personnes complètement vaccinées et ayant attrapé le variant delta de la Covid sont tout aussi susceptibles de développer des symptômes et de propager la Covid que les personnes non vaccinées" (Daily Mail)

Selon une importante étude, le variant Delta de la Covid est tout aussi susceptible de propager le virus que les personnes non vaccinées, mais ils sont beaucoup moins susceptibles d'être infectés en premier lieu.

Article originel : Delta Covid variant are just as likely to spread virus as the unvaccinated, major study finds — but they're still far less likely to get infected in first place

Daily Mail, 18.08.21



Une étude de l'Université d'Oxford suggère que l'immunité collective est "irréalisable" avec Delta.

Les personnes entièrement vaccinées ont toujours jusqu'à 82 % moins de risques d'être infectées que les personnes non vaccinées.

Mais s'ils attrapent le virus, une étude portant sur 700 000 Britanniques suggère qu'ils sont susceptibles de le propager.

Les personnes ayant été complètement vaccinée et ayant attrapé le variant Delta du Covid sont tout aussi susceptibles de développer des symptômes et de propager la Covid que les personnes non vaccinées, selon une importante étude.

Bien que les personnes entièrement vaccinées soient nettement moins susceptibles d'être infectées, celles qui contractent la Covid présentent un pic de "charge virale" similaire à celui des personnes non vaccinées...



