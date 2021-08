Le Jt de France 2 évoque l'inefficacité de la campagne de vaccination de masse en Islande citant un expert islandais "c'est une déception que les vaccins soient aussi peu efficaces pour limiter une infection".

Covid-19 : peut-on atteindre l'immunité collective ? Jt de 20h de France 2, 16.08.21 Note de SLT : Certains passages ont été mis en caractères gras par nos soins. ...Vacciner toute la population en un temps record, tel était l'objectif de l'Islande pour atteindre l'immunité collective. En quelques mois, plus de 75% de ses habitants étaient vaccinés. Même situation à Malte avec ses 91%, bien au-dessus du taux Français de 57,5% . Mais il y a quelques jours, les autorités sanitaires islandaises ont reconnu leur défaite. "La vaccination ne marche pas aussi bien qu'attendu, c'est une déception que les vaccins soient aussi peu efficaces pour limiter une infection ", regrette Thorolfur Gudnason, épidémiologiste. Objectif : 90% de vaccinés en France Depuis mi-juillet, les espoirs islandais d'éradiquer le Covid se sont évaporés. Le nombre de contaminations n'a jamais été aussi haut . Les personnes sont vaccinées, mais positives, à cause du variant Delta, plus contagieux . Certains médecins préviennent : le virus pourrait ne pas disparaître, juste devenir plus bénin, comme la grippe. "Il y a cet horizon de vivre avec le virus et ses formes légères", explique le professeur Jean-Daniel Lelièvre, chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital Henri-Mondor de Créteil (Val-de-Marne). Au moins, les vaccins permettent d'éviter les formes graves et les hospitalisations. Selon l'institut Pasteur, un retour à la normale en France n'est pas envisageable avant qu'au moins 90% de la population soit vaccinée.

Les journalistes de la chaîne, au travers de ce minireportage, se posent même la question de l'évolution bénine du Sras-Cov-2 en filigrane : "Certains médecins préviennent : le virus pourrait ne pas disparaître, juste devenir plus bénin, comme la grippe." Des informations que nous évoquons depuis plusieurs mois sur notre blog concernant notamment le variant Delta (cf références plus bas). Mais la chaîne d'Etat, France 2, plutôt que de remettre en cause la stratégie vaccinale de masse imposée aux Français cite l'Institut Pasteur qui veut vacciner 90% des Français. Une décision qui apparaît de plus en plus incohérente à moins d'engraisser Big Pharma encore et encore, et de fermer les yeux sur les effets secondaires massifs de ces injections de séquences génétiques à toute une population dont les autorités sanitaires de contrôle semblent désespérément en vacances pendant l'été, dans un contexte où le président Macron a imposé une vaccination obligatoire à de nombreuses professions et le passe sanitaire à presque tous les Français pour se rendre à l'hôpital, au restaurant, dans les trains, les centres commerciaux...



Quand à l'assertion selon laquelle "les vaccins permettent d'éviter les formes graves et les hospitalisations", elle semble remise en cause par de nombreux experts, des données et certaines études (cf. références plus bas). Du coup, si ces données semblent de plus en plus avérées, alors la rhétorique du tout vaccinal de l'institut Pasteur et des autorités politico-sanitaires tombent à l'eau. Enfin, rien n'est dit dans ce reportage sur le caractère très bénin du variant delta par rapport à la souche alpha.

En clair, si nous prenons en compte le caractère bénin du variant delta qui évolue vers une forme mineure en dépit de sa contagiosité, l'inefficacité des vaccins pour enrayer la transmission et éviter les infections, la présence non exceptionnelle de formes graves de la Covid chez les vaccinés parfois avec la même fréquence que les vaccinés (cf. références plus bas), on ne voit pas la cohérence de vouloir vacciner 90% des Français et d'organiser une ségrégation entre vaccinés et non vaccinés y compris dans les écoles. D'autres part, un article publié dans International Journal of Vaccine Theory, Practice and Research a fait état en juin d'une brève revue des études soutenant le potentiel d'"excrétion" de la protéine spike, c'est-à-dire la transmission de la protéine d'une personne vaccinée à une personne non vaccinée, entraînant des symptômes induits chez cette dernière. La protéine spike codée par la séquence génétique introduite dans les vaccins serait responsable selon des experts des effets secondaires potentiellement toxiques notamment thrombotiques.