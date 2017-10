Après la chute d'Harvey Weinstein, les accusateurs de Donald Trump se demandent : Pourquoi pas lui ? (Washington Post)

Près d'un an après que Jessica Leeds et d'autres femmes se soient prononcées avec des récits poignants d'agressions sexuelles commises par un homme puissant, un autre scandale avec des éléments similaires est apparu...

Après la chute d'Harvey Weinstein, les accusateurs de Donald Trump se demandent: Pourquoi pas lui ?

Article originel : After Harvey Weinstein’s fall, Donald Trump's accusers wonder: Why not him?

Par KAREN TUMULTY, MARK BERMAN AND JENNA JOHNSON

Washington Post



Traduction SLT

Près d'un an après que Jessica Leeds et d'autres femmes se soient prononcées avec des récits poignants d'agressions sexuelles commises par un homme puissant, un autre scandale avec des éléments similaires est apparu. Seulement cette fois, la punition fut rapide et dévastatrice. "Il est difficile de concevoir que Harvey Weinstein (producteur de Holwood) puisse être défait avec les révélations, tandis que le président Donald Trump continue d'être épargné", a déclaré Leeds, qui affirme qu'elle a subi des attouchements il y a 30 ans dans un avion par l'homme dont elle ne peut échapper à la présence maintenant qu'il est assis dans le bureau ovale.

"Ce qui m'a échappé, c'est que le type est président," a déclaré McGillivray. Il y a un an, elle a déclaré publiquement que Trump l'avait attrapée à Mar-a-Lago en 2003, alors qu'elle avait 23 ans. "C'est aussi simple que ça." Leeds et McGillivray figuraient parmi les 11 femmes qui se sont présentées à la campagne électorale étatsunienne de 2016 pour accuser le candidat présidentiel républicain d'avoir fait des attouchements ou des baisers non désirés. Trump a qualifié les accusations de " pur fiction " et a qualifié les femmes d'"horribles menteuses". Leurs revendications n'ont pas empêché le célèbre magnat de l'immobilier d'accéder au poste le plus puissant du monde. Depuis lors, de nombreux hommes haut placés ont été tués par des accusations d'inconduites sexuelles. Parmi les plus remarquables figuraient Bill O'Reilly, l'animateur vedette de Fox News, qui a été évincé moins d'un an après Roger Ailes, le cofondateur de la chaîne, et Weinstein, autrefois considéré comme l'une des figures les plus influentes de l'industrie du divertissement.

Le scandale Weinstein, qui a donné lieu à des récits biographiques d'agressions perpétrées par une série d'accusateurs célèbres, a déclenché un débat national sur le harcèlement sexuel. De nombreuses femmes, inspirées par une campagne #MeToo, se sont tournées vers les médias sociaux pour raconter leurs propres histoires, et les appels à la ligne d'assistance téléphonique nationale pour les agressions sexuelles aux États-Unis ont augmenté de façon remarquable. Mais pour les accusateurs de Trump, le débat renouvelé rappelle que leurs allégations n'ont pas eu le même effet.

Trump, contrairement à Weinstein, a été en mesure de détourner leurs allégations - malgré la divulgation d'une vidéo dans laquelle il a été entendu se vanter du genre de comportement que certaines des femmes avaient allégué. Trump n' a jamais donné suite à sa promesse de poursuivre ses accusateurs ou de produire la "preuve substantielle" qu'il a dit qu'elle réfuterait leurs allégations. Jusqu'à présent, les allégations contre le président ont donné lieu à une seule nouvelle action en justice intentée par une accusatrice de Trump, qui soutient que le président l'a diffamée lorsqu'il a nié ses allégations - une affaire que l'avocat de Trump, Marc Kasowitz, a qualifiée de "contentieuse et dénuée de tout mérite, que nous nous attendons à voir rejeter sommairement". Kasowitz n'a pas répondu aux questions du Washington Post au sujet des allégations des autres femmes et pourquoi Trump n' a pas produit la preuve dont il avait déclarait qu'il les réfuterait. Les frustrations de certains accusateurs de Trump sont apparues publiquement dans les jours qui ont suivi la révélation des allégations contre Weinstein par le New York Times. "Ma douleur est quotidienne avec ce salaud de Trump en tant que président", tweetait Jill Harth, qui travaillait autrefois avec Trump pour organiser des concours de beauté et l'avait poursuivi en 1997, affirmant qu'il avait tripoté ses seins à plusieurs reprises, tenté de toucher ses parties génitales et l'avait embrassée contre son gré. "Personne ne l'aura à moins que ça leur arrive. Personne !"

Harth, qui est maintenant maquilleuse à New York et qui a refusé d'être interviewée, a également accusé Trump d'être allé se coucher, sans y être invité, avec une jeune adulte de 22 ans au début des années 1990, selon les allégations détaillées dans le Boston Globe. Cathy Heller, qui l'an dernier a déclaré au Guardian que Trump avait embrassé de force le côté de sa bouche lors d'un brunch à Mar-a-Lago en 1997, a exprimé sa consternation que "rien ne l'ait bloqué" contre lui. Mme Heller se demande si la renommée des accusateurs de Weinstein - dont des lauréats d'Oscar comme Gwyneth Paltrow - a joué un rôle dans la façon dont leurs allégations ont été reçues. "Beaucoup d'entre elles étaient des actrices dont nous avons tous entendu parler", dit Heller, 64 ans. "Quand c'est une célébrité, elle a plus de poids que les personnes qu'il a rencontré à Mar-a-Lago ou à un concours de concours de beauté. Ce ne sont pas des gens dont on a entendu parler. Et ça, dans notre société, a beaucoup plus de poids parce qu'elles sont célèbres." Heller a déclaré que le démission de Weinstein de sa maison de production l'avait réjouie : " Elle était contente que quelque chose ait enfin été fait et qu'un gars ait finalement reçu sa punition", a-t-elle dit. "On verra pour Trump. Il n'est jamais trop tard." McGillivray, maintenant âgée de 37 ans, a déclaré qu'elle avait d'abord peur de parler et qu'elle était "pétrifiée". Mais elle a déclaré qu'elle se sentait motivée par un devoir patriotique - ainsi que par le désir de bien faire pour sa fille adolescente. "Je voulais être entendu", a déclaré McGillivray, qui vit à Palm Springs, en Floride, non loin de Mar-a-Lago, le club privé du président. Les allégations au sujet du comportement de Trump envers les femmes sont devenues un problème dès le début de sa candidature et se sont attardées pendant des mois, explosant au début d'octobre lorsque le Washington Post a publié la vidéo Access Hollywood de 2005 dans laquelle il se vantait en termes vulgaires d'avoir attrapé des femmes par les parties génitales et de les avoir embrassé. Le candidat républicain de l'époque a déclaré qu'il s'agissait de remarques "de plaisanterie de vestiaire", ajoutant:" Je m'excuse si quelqu'un a été offensé ". Cette révélation a été suivie d'une série d'allégations concernant des incidents qui se seraient produits pendant plusieurs décennies, à partir du début des années 1980 et jusqu'en 2007 au moins. Les accusateurs comprenaient plusieurs femmes dont la carrière dépendait de Trump, en plus des femmes qu'il rencontrait par hasard. Les sondages ont montré qu'une nette majorité des électeurs en sont venus à croire que Trump avait commis le genre de comportement décrit par ses accusatrices. Un sondage du Washington Post réalisé trois semaines avant les élections a révélé que plus des deux tiers des électeurs inscrits - dont près de la moitié des Républicains - pensaient que Trump avait probablement fait des avances sexuelles non désirées à l'égard des femmes. Mais les allégations précises n'ont guère fait bouger un électorat devenu presque tribal dans ses divisions. "L'abus sexuel ne devrait pas être une question partisane, mais il l'est souvent", a déclaré la commentatrice conservatrice Amanda Carpenter. "C'est pour moi de la folie de voir des femmes devenir du fourrage à canon pour ces hommes. C'est déchirant." Après que les allégations contre Weinstein ont été rendues publiques, la présidente du Comité national républicain, Ronna McDaniel, a fait valoir sur CNN que les infractions présumées de Trump n'étaient même pas comparables à celles de Weinstein, ajoutant que "même faire cette comparaison est irrespectueuse envers le président ". McDaniel a tenté de tourner l'affaire Weinstein contre les Démocrates dont il avait aidé à financer les campagnes, en tweetant le 7 octobre : "De quel côté est Hillary Clinton du côté d'Harvey Weinstein ou de ses victimes ?"