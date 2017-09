[Vidéos] Voici les derniers mots de Kadhafi alors qu'il implorait la clémence (The Guardian)

Voici un article du Guardian publié il y a 6 ans, le 20 octobre 2011, et qui revient sur les derniers jours de la vie de Kadhafi. On y ajouté des commentaires et surligné en gras certains passages notamment l'interview d'un rebelle djihadiste qui a participé à la traque et qui vivait en Grande-Bretagne (rappelant ces nombreux rebelles djihadistes libyens qui vivaient en Grande-Bretagne avec le soutien au moins tacite des autorités et qui ont participé au renversement du "Guide" libyen dont le terroriste Salman Abedi, selon la BBC). Enfin l'article du Guardian rappelle que ce sont un drone predator US et un Rafale français qui ont bombardé le convoi de Kadhafi à Syrte. Ce qui semble donner raison à Pujadas lorsqu'il alléguait que le chef de guerre Sarkozy "avait fait tuer Kadhafi".

Attention les deux vidéos que nous avons ajoutées dans le corps de l'article du Guardian sur les derniers instants de vie de Kadhafi sont très choquantes. Elles montrent aussi le traitement inhumain réservé à Kadhafi que le Guardian passait sous silence à l'époque. Un traitement barbare effectué par des rebelles djihadistes qui haïssaient Kadhafi pour sa lutte incessante contre le terrorisme djihadiste en Libye.

Les derniers mots de Kadhafi alors qu'il implorait la clémence : "Qu'est-ce que je t'ai fait ?"

Article originel : Gaddafi's last words as he begged for mercy : 'What did I do to you?'

Par Peter Beaumont and Chris Stephen

The Guardian, 20.10.11 Traduction SLT

Alors que les combattants du Conseil national de transition se frayaient un chemin jusqu' à Syrte, les interceptions radio parlaient d'un "atout" présent dans la ville assiégée. Mais personne ne savait jusqu'aux derniers instants que le dictateur destitué était à leur portée.

Inconscient ou déjà décédé, l'ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi est vu dans cette image fixe tirée de la vidéo du 20 octobre 2011. Photographie: Esam Omran Al-Fetori/Reuters

Osama Swehli est barbu et porte les cheveux longs, attaché en queue de cheval épaisse. Soldat des combattants du National Transitional Council (Conseil National de Transition) dans la ville côtière libyenne de Syrte, il parle couramment l'anglais depuis qu'il vit dans l'ouest de Londres. (Un des nombreux rebelles qui vivaient en Grande-Bretagne. Kadhafi a longtemps combattu et réprimé violemment les djihadistes dont bon nombre se sont réfugiés au Qatar et en Grande-Bretagne, NdT). Jusqu' à la chute de Syrte - la ville natale de Mouammar Kadhafi - Swehli était l'un de ceux qui écoutaient les fréquences radio des défenseurs pro-Kadhafi de la ville assiégée. Il y a douze jours, l'Observateur a rencontré Swelhi à Syrte, près de la station de télévision toujours aussi convoitée de la ville, à l'orée du District Deux, où les loyalistes de Kadhafi seraient piégés dans une poche se réduisant. Nous connaissons certains des signes d'appel de ceux qui se trouvent à l'intérieur ", a expliqué M. Swehli, alors que les hommes autour de lui ont tiré avec des mortiers dans les zones encore sous le contrôle de Kadhafi.

Nous savons que l'indicatif d'appel '1' se réfère à Mo'atissim Kadhafi (un des fils de Kadhafi, NdT) et que' 3' se réfère à Mansour Dhao, qui commande la défense de Syrte. Nous avons aussi un soupçon à propos de quelqu'un connu sous le nom de "2", dont nous n'avons pas entendu parler depuis un certain temps et qui s'est échappé ou qui a été tué". Cette personne pensait-il, était Abdullah Senussi, le chef des services secrets de Mouammar Kadhafi. "Il y a quelqu'un d'important là-dedans aussi ", a déclaré Swelhi, presque comme une réflexion après coup. Nous avons entendu à plusieurs reprises parler de ce que l'on appelle "l'atout" qui a été déplacé dans la ville, et celui qu'on a appelé "l'atout " est maintenant clair, même si la plupart des combattants du gouvernement dans la ville et aux alentours ne pouvaient pas le croire à l'époque. Ils étaient convaincus que l'ancien dirigeant de la Libye se cachait vraisemblablement dans le désert du Sahara. Mais "l'atout" était Kadhafi lui-même, qui allait mourir dans la ville, humilié et ensanglanté, suppliant ses ravisseurs de ne pas le tuer (comme Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire capturé par l'armée française sept mois plus tôt, NdT).

Les dernières minutes de la vie de Kadhafi ont déjà acquis un statut de scandale. Spectacle de douleur et d'humiliation, la fin de l'homme qui s'est un jour fait passer pour le "roi des rois d'Afrique" a été racontée au travers des bribes d'images de téléphones portables, des images floues et des déclarations contradictoires. C'est le plus long de ces fragments d'une mort - trois minutes saccadées prises par le combattant Ali Algadi sur son iPhone et acquises par un site Web, le Global Post - qui décrit ces moments dans les moindres détails. Un Kadhafi étourdi et confus est sorti de la canalisation où il a été capturé, saignant lourdement d'une blessure profonde sur le côté gauche de sa tête, de son bras et, apparemment, d'autres blessures au cou et au torse, tachant sa tunique de sang. On le voit ensuite au sol, entouré d'hommes armés criant "Dieu est grand" et tirant en l'air, avant d'être hissés sur une camionnette alors que les hommes qui l'entourent crient que le souverain, pendant plus de quatre décennies, doit être "maintenu en vie".

Il y a d'autres vidéos qui complètent une grande partie de l'histoire : Kadhafi s'est écroulé sur une camionnette, le visage maculé de sang, apparemment inconscient; Kadhafi, sans chemise et ensanglanté sur le sol, entouré d'une foule ; Kadhafi mort à l'arrière d'une ambulance. Ce que l'on ne voit pas, c'est le moment de sa mort - et comment cela s'est produit - au beau milieu d'allégations selon lesquelles il aurait été tué par des combattants d'une balle dans la tête ou dans l'estomac. Vendredi, le lendemain de sa mort, le corps de l'ancien dictateur, autrefois si redouté par ses adversaires libyens, se trouvait confronté à une ultime indignité - il était entreposé sur le sol d'un congélateur de la taille d'une pièce à Misrata, habituellement utilisé par les restaurants et les magasins pour conserver des denrées périssables. S'il y a une ironie autour de la mort de Mouammar Kadhafi, c'est peut-être sa fin à Syrte, ville plus que toute autre associée à son règne. Kadhafi n'est pas né dans la ville elle-même, mais à Bou Hadi, une vaste zone essentiellement rurale de fermes et de grandes villas à la périphérie de la ville.

Kadhafi transforma Syrte en sa deuxième capitale - un ancien village de pêcheurs qu'il transforma en un lieu dédié à son ego et à sa troisième théorie révolutionnaire, qu'il incarna dans son Livre Vert qui fut enseigné dans toutes les écoles libyennes. C'est là aussi que la nomenclature du régime de Kadhafi avait ses résidences secondaires, de vastes villas sur des routes bordées d'eucalyptus, à côté de parcs bien entretenus ou surplombant la Méditerranée. Et au fur et à mesure que la ville tombait, petit à petit au fil des semaines, sa nature se révéla. Les maisons abandonnées révèlent la preuve de l'attachement d'une ville au culte de Kadhafi. The Observer a trouvé un téléphone portable qui appartenait à un ami de Mo'atissim Kadhafi avec des photos de longues limousines blanches stationnées. Il y a des images de l'intérieur des maisons les plus riches de Kadhafi avec leurs occupants et des images stylisées en cuivre de Kadhafi sur les murs. Dans un bâtiment, découvert par des ambulanciers paramédicaux avec les forces gouvernementales, il y a pléthore d'instantanés de Kadhafi et de ses fils. Il n'est donc pas étonnant qu'il ait choisi de s' y rendre pour la dernière fois.

Le conflit autour de la ville - pendant le long siège qui a commencé en septembre - révèle une autre nature de Syrte qui a dû la rendre attrayante pour Kadhafi. Il y a des murs de béton à l'intérieur des murs, des composés à l'intérieur de ces barrières, faciles à défendre pour Kadhafi et ses protecteurs. Pour ceux qui attaquaient Syrte, cela semblait pendant un certain temps être des obstacles insurmontables, notamment la longue barrière qui bloquait l'accès à la vaste place du centre de conférences de Ouagoudougou.

Durant les semaines du siège, la vie du côté des lignes de Kadhafi à Syrte a été détruite en fragments, aussi décousus que les derniers instants de la vie de Kadhafi. Il y a eu de petites contre-attaques pendant que les forces gouvernementales avançaient, parfois avec des grenades propulsées par des roquettes qui ont éclaté en l'air ou se sont écrasées dans des bâtiments. D'autres fois, des tirs de mitrailleuses sur les façades blindées des bureaux, des banques, des écoles ou des villas. Mais c'est la nuit que les forces de Kadhafi étaient les plus actives. Ils ont cherché les positions faibles. Des rumeurs ont couru que des voitures tentaient de s'échapper alors que le filet se refermait.

A deux reprises, The Observer a entendu des récits d'une voiture appartenant à Mo'atissim Kadhafi. Et chaque jour, les combattants posaient la même question à laquelle ils ne pouvaient pas répondre : pourquoi ceux qui se battaient du côté de Kadhafi n'abandonnaient-ils pas? Ce n'est qu'après la mort de Kadhafi que les moindres détails de sa façon de vivre en cavale ont commencé à émerger et, en fait, c'est à lui que revient la responsabilité ultime de sa sécurité. La façon dont Kadhafi a vu le jour à Syrte - sinon la raison pour laquelle il s'est rendu à l'un des rares endroits où il était encore fortement soutenu - reste floue. On pense qu'il aurait fui Tripoli peu de temps avant sa chute en août.

Des défilés de voitures transportant sa femme et sa fille en Algérie, et au moins un autre fils au Niger, ont été repérés et les détails ont été divulgués aux médias par l'OTAN. Mais le convoi transportant le dictateur semble avoir été manqué. Pour s'évader, Kadhafi n'avait qu'une seule route à parcourir - menant au sud de la capitale jusqu' à Beni Walid, à 145 km de Tripoli, la seule route qui n'était pas aux mains des rebelles. Un autre détour aurait alors été nécessaire pour éviter les rebelles qui poussaient dans toutes les directions hors de la ville côtière de Misrata, nécessitant que le convoi se dirige vers le sud-est, plus profondément dans le désert libyen, jusqu'au seul carrefour routier menant de Syrte à Waddan. Cette ville, qui est tombée aux mains des rebelles le mois dernier, était sous la surveillance de drones 24 heures sur 24, selon le Pentagone, qui surveillait de près le dépôt d'armes chimiques à huit km au nord de la ville, où se trouve le stock restant de neuf tonnes de gaz moutarde de Libye.

Les rebelles étaient profondément divisés sur l'endroit où se trouvait Kadhafi. Certains croyaient qu'il s'était enfui dans l'un des convois transportant sa femme et d'autres fils qu'on apercevait en traversant vers le sud jusqu'au Niger et vers l'est jusqu'en Algérie. La brigade Shaheed de Misrata a mis sur pied une unité spéciale, soupçonnant que Kadhafi avait été piégé dans la capitale par la vitesse de l'avancée des rebelles et ainsi pendant les deux derniers mois, ils ont mené des raids à Tripoli dans l'espoir de le trouver. Ils avaient tous tort.

La vérité sur les derniers mouvements de Kadhafi est maintenant révélée par l'un de ses proches qui a voyagé avec lui dans son dernier convoi : Mansour Dhao - le numéro "3" dans les codes radio pro-Kadhafi - un ancien commandant des Gardiens de la Révolution libyens. Et comme Kadhafi, Dhao n'était pas censé être à Syrte. Au lieu de cela, il a été largement rapporté que Dhao avait fui la Libye dans un convoi de voitures se dirigeant vers le Niger. Mais pendant les semaines du siège de Syrte, il devint clair que ce n'était pas vrai. Alors même qu'il était révélé que Kadhafi et son quatrième fils Mo'atissim étaient morts, Peter Bouckaert, directeur des urgences de Human Rights Watch, est tombé par hasard sur Dhao blessé à l'hôpital, qui a confirmé qu'il avait été dans le même convoi que Kadhafi lorsque l'ancien dirigeant libyen avait été capturé et que son fils avait été tué. Un jour plus tard, Dhao a été interviewé par une équipe de télévision. Ce que Dhao avait à dire contredisait non seulement une certaine compréhension antérieure de qui menait la guerre au nom de Kadhafi, mais fournissait la première description de la façon dont les événements s'étaient déroulés lors du dernier jour de vie de Kadhafi. Alors qu'on croyait que le fils de Khamis Kadhafi avait dirigé les tentatives du régime pour réprimer la rébellion, Dhao insistait sur le fait que c'était Mo'atissime. De plus, Mo'atissim a pris le contrôle de la sécurité de son père et a pris toutes les décisions importantes jusqu' à la fin. "Il était en charge de tout, dit Dhao. Son visage très meurtri, Dhao insista sur le fait que c'était Mo'atissim qui organisait chaque mouvement de Kadhafi, car il était transporté entre deux maisons sûres pendant les deux mois qui suivirent la chute de Tripoli, déménageant tous les quatre jours en moyenne avant d'être piégé à Syrte, la ville qui devint son mausolée vivant. Dhao a décrit le récit le plus convaincant du dernier jour de la vie de Kadhafi, alors qu'il tentait de quitter la dernière poche du district 2, en ruine, pour rejoindre la campagne au-delà de la frontière orientale de Syrte.

Kadhafi ne s'est pas enfui, et il ne voulait pas s'enfuir ", a dit Dhao. "Nous quittâmes la zone où nous étions logés, pour nous diriger vers Jarif, d'où il venait. Les rebelles encerclaient toute la région, de sorte que nous avons eu de gros affrontements avec eux et avons essayé de fuir vers Jarif et de sortir du siège. Après cela, les rebelles nous ont encerclés à l'extérieur de la zone et nous ont empêchés d'atteindre la route de Jarif. Ils nous ont lancé de lourds raids qui ont entraîné la destruction des voitures et la mort de nombreuses personnes qui étaient avec nous.

Après cela, nous sommes sortis des voitures et nous nous sommes divisés en plusieurs groupes et nous avons marché à pied, et j'étais avec le groupe de Kadhafi qui comprenait Abu Bakr Yunis Jabr et ses fils, ainsi que plusieurs volontaires et soldats. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans les derniers instants, parce que j'étais inconscient après avoir été frappé dans le dos." Certaines choses ne sonnent pas vraies. Selon Dhao, Kadhafi déménageait d'un endroit à l'autre et d'un appartement à l'autre jusqu' à la semaine dernière, mais vu l'état du siège de Syrte à ce stade, cela semble peu probable. Le filet se refermait autour des derniers loyalistes qui étaient enserrés dans une poche, entourée de tous les côtés, qui devenait de plus en plus petite de jour en jour.

Dhao n'a pas non plus fait mention de l'attaque du convoi de Kadhafi par un drone US Predator et un avion de chasse français Rafale alors qu'il tentait de sortir de Syrte, tentant de parcourir trois kilomètres en territoire hostile avant d'être dispersé et stoppé par des combattants rebelles. Il est possible que Dhao ne savait pas que les premiers missiles qui ont touché le convoi de Kadhafi alors qu'il tentait de fuir venaient des airs. Ce qui est clair, c'est qu'aux alentours de 8 heures du matin, jeudi, alors que les combattants du Conseil national de transition lançaient un assaut final pour s'emparer des derniers bâtiments de Syrte, dans une zone d'environ 700 mètres carrés, les forces pro-Gaddafi avaient également préparé un grand convoi pour l'attaque.

Mais si Dhao n'était pas au courant de l'attaque aérienne, les contrôleurs aériens et les officiers de liaison de l'OTAN avec les combattants du Conseil National de Transition ne savaient pas non plus que Kadhafi se trouvait dans le convoi de 75 voitures tentant de fuir Syrte, un fait révélé dans une longue déclaration vendredi. Au moment du bombardement, un porte-parole a déclaré : "l'OTAN ne savait pas que Kadhafi était dans le convoi. Ces véhicules armés quittaient Syrte à grande vitesse et tentaient de se frayer un chemin à la périphérie de la ville. Les véhicules transportaient une quantité considérable d'armes et de munitions, ce qui représentait une menace importante pour la population civile locale. Le convoi a été attaqué par un avion de l'OTAN pour réduire la menace." C'est cette attaque aérienne - qui a détruit une douzaine de voitures - qui a dispersé le convoi en plusieurs groupes, le plus grand nombre d'entre eux étant d'une vingtaine. Alors que les combattants du Conseil National de Transition Libyen descendaient sur les groupes de voitures en fuite, certains individus ont sauté de leurs véhicules pour s'échapper à pied, parmi eux Kadhafi et un groupe de gardes. Trouvant une traînée de sang, les combattants du Conseil National de Transition Libyen l'ont suivi jusqu'à un monticule de sable où il y avait deux canalisations d'égout. Dans l'une, Kadhafi se cachait.

Les compte-rendus diffèrent. Selon certains combattants cités après l'événement, il a supplié ses ravisseurs de ne pas tirer. D'autres disent qu'il a demandé à l'un d'entre eux : "Qu'est-ce que je t'ai fait ?". Ce qui est certain, d'après plusieurs extraits de séquences vidéo - la plus révélatrice étant la vidéo qui a été tournée par Ali Algadi -, c'est que Kadhafi était abasourdi mais toujours vivant, même s'il était peut-être déjà mortellement blessé. La question est de savoir ce qui s'est passé entre cette image et les images ultérieures d'un Kadhafi sans vie allongé sur le sol, la chemise déchirée et appuyée à l'arrière d'une camionnette et la séquence suivante qui le montre mort. Ici, les compte-rendus sont très différents. Selon un des combattants, filmé, on lui aurait tiré dans l'estomac avec un pistolet de 9mm. Selon les médecins qui n'étaient pas présents lors de sa capture et le personnel des ambulances, Kadhafi a reçu une balle dans la tête. Certains responsables du Conseil National Libyen ont déclaré anonymement qu'il avait été "tué après avoir été capturé", tandis que d'autres ont déclaré qu'il avait été tué après avoir été capturé lors d'un échange de tirs.

S'il y a des soupçons que Kadhafi ait été sommairement tué, ce qui a déjà été soulevé par Amnesty et les responsables des droits de l'homme de l'ONU, ceux-ci ont été aggravés par la mort de son fils Mo'atissim dans des circonstances encore plus douteuses. Il a été filmé blessé mais vivant fumant une cigarette et buvant dans une bouteille d'eau, avant l'annonce de sa mort. Samedi, dans l'entrepôt frigorifique où le corps de Kadhafi était entreposé alors que la famille exigeait sa sortie pour l'enterrement, les personnes qui se sont présentées pour filmer son corps étaient moins préoccupées par la façon dont il était mort que par l'héritage de son règne de 42 ans. Il y a quelque chose dans nos cœurs que nous voulons faire sortir ", a déclaré Abdullah al-Suweisi, âgé de 30 ans, à Reuters alors qu'il attendait. "C'est l'injustice de 40 ans. Il y a de la haine à l'intérieur. On veut le voir." Et en confirmant que Kadhafi n'est plus, le peuple libyen veut faire tomber le rideau sur sa tyrannie.

