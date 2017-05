Des forces d'élite irakiennes récompensées par des militaires US ont effectué des actes de torture et des exécutions enregistrés sur des vidéos secrètes (ABC News)

Les officiers d'une unité des forces spéciales irakiennes d'élite, récompensée pour son rôle dans le combat contre l'Etat islamique par des commandants militaires étatsuniens plus tôt cette année, ont effectué des actes de torture et d'exécution sur des civils à Mossoul à au moins six reprises distinctes enregistrées sur une bande vidéo secrète.



"C'est un meurtre," a admis le lieutenant Colonel Scott Mann, ancien Béret Vert à la retraite, à ABC News après l'examen de la séquence vidéo. "Il devrait y avoir des sanctions contre les personnes ayant commis ces actes. C'est répréhensible et on ne devrait pas le permettre sur aucun champ de bataille moderne."...

Source :

- ABC News Iraqi troops torture and execute civilians in secret videos. Elite unit was once praised by U.S. military officials