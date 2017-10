Libye : vers la partition ? L'Est va mettre en circulation ses propres pièces de monnaie

L'intervention française et otanesque a détruit l'unité de la Libye et plongé ce pays dans le chaos le ramenant également au temps de l'esclavage des populations noires et de moult crimes contre l'humanité dans une guerre civile qui n'en finit plus où la coalition occidentale (France, USA, Grande-Bretagne) soutient tour à tour le gouvernement de Tripoli, à l'ouest, et à l'est le gouvernement de Cyrénaïque. Selon Reuters, l'est du pays serait en passe de diffuser sa propre monnaie. La Libye nouvelle ex-Yougoslavie ?



"Les autorités qui contrôlent l'est de la Libye mettront en circulation à compter du mois prochain de nouvelles pièces de monnaie spécialement frappées en Russie pour répondre à la pénurie de moyens de paiement en liquide, a annoncé vendredi un responsable local de la banque centrale. A la suite de la guerre de 2011 et de la chute de Mouammar Kadhafi, la Libye a deux gouvernements rivaux, l'un basé à Tripoli, dans l'ouest, et reconnu par les Nations unies, l'autre en Cyrénaïque, dans l'est.

Des billets de banque, également imprimés en Russie, avaient déjà été mis en circulation dans l'est du pays pour remplacer les vieux billets libyens qui tombaient en lambeaux." (Reuters L'est de la Libye aura ses propres pièces de monnaie)