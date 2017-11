Géopolitique. Le double jeu périlleux de Macron dans les pays du Golfe

La visite du chef de guerre français aux Emirats Arabes Unis et en Arabie saoudite signale l'affolement de la diplomatie française au regard de la crise qui survient dans les pays du Golfe et au Liban. Macron n'a que faire des droits de l'homme, il vend des Rafale au Qatar, il vend des navires militaires aux Emirats Arabes Unis et des armes aux Saoudiens tout en soutenant politiquement et économiquement ces trois pays en crise, mais l'influence française dans la région pourrait être profondément remanier dans les mois à venir. Or sa position, plus exactement celle de la France relève d'un équilibre précaire sur une situation bancale. En effet, les EAU et les Saoudiens sont en crise ouverte avec le Qatar, par ailleurs Macron a refusé d'annuler sa visite en Iran ce qui a sans doute soulevé le courroux des EAU, de l'Arabie saoudite mais aussi de leurs mentors israélien et étatsunien vents debout contre l'Iran. La position diplomatique française se retrouve pris en étau, entre une volonté d'ouverture avec l'Iran et une volonté de ne pas déplaire à l'axe israélo-étatsunien et ses supplétifs saoudo-émiratis. Or c'est bel et bien du sort du Liban dont il s'agit. Un pays qui garde une forte influence française. Cela explique sans doute les gesticulations en coulisse du chef de guerre entre les EAU et l'Arabie saoudite ?



Il est pourtant clair que si Washington et Tel Aviv sifflent le début de la guerre contre l'Iran et le Hezbollah au Liban, le chef de guerre français ne résistera pas très longtemps et risque de mettre les forces militaires françaises à disposition. Les prochains jours pourraient connaître un certain nombre de rebondissements.