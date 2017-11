Le rapport du Parlement britannique détaille comment la guerre de 2011 de l'OTAN en Libye fut basée sur des mensonges (Salon)

Le rapport du Parlement britannique détaille comment la guerre de 2011 de l'OTAN en Libye fut basée sur des mensonges

Article originel : U.K. Parliament report details how NATO’s 2011 war in Libya was based on lies

Par Ben Norton

Salon, 16.09.16 Traduction SLT :

Enquête britannique: Kadhafi n'allait pas massacrer des civils; les bombardements occidentaux ont aggravé l'extrémisme islamiste.

Un nouveau rapport du Parlement britannique montre que la guerre de l'OTAN en Libye en 2011 était basée sur une série de mensonges. "Libye: Examen of intervention and collapse and the UK's future policy options", enquête menée par la commission bipartite des affaires étrangères de la Chambre des communes, condamne fermement le rôle du Royaume-Uni dans la guerre, qui a renversé le dirigeant libyen Mouammar Kadhafi et plongé le pays d'Afrique du Nord dans le chaos. "Nous n'avons vu aucune preuve que le gouvernement britannique ait procédé à une analyse appropriée de la nature de la rébellion en Libye", affirme le rapport. "La stratégie du Royaume-Uni était fondée sur des hypothèses erronées et une compréhension incomplète des preuves." La commission des affaires étrangères conclut que le gouvernement britannique "n'a pas réussi à identifier que la menace envers les civils était exagérée et que les rebelles comprenaient des éléments islamistes importants". L'enquête sur la Libye, lancée en juillet 2015, est basée sur plus d'une année de recherches et d'entretiens avec des politiciens, des universitaires, des journalistes et plus encore. Le rapport, publié le 14 septembre, révèle ce qui suit :

Kadhafi ne prévoyait pas de massacrer des civils. Ce mythe a été exagéré par les rebelles et les gouvernements occidentaux, qui ont fondé leur intervention surun faible niveau d'informations et de renseignements.



La menace des extrémistes islamistes, qui avait une grande influence dans le soulèvement, a été ignorée - et les bombardements de l'OTAN ont aggravé cette menace, donnant à ISIS une base en Afrique du Nord.



La France, qui a initié l'intervention militaire, était motivée par des intérêts économiques et politiques, et non par des intérêts humanitaires.



Le soulèvement, violent et non pacifique, n'aurait sans doute pas été un succès s'il n'y avait pas eu d'intervention militaire et d'aide étrangère. Les médias étrangers, en particulier Al Jazeera du Qatar et Al Arabiya d'Arabie saoudite, ont également propagé des rumeurs non fondées sur Kadhafi et le gouvernement libyen.



Les bombardements de l'OTAN ont plongé la Libye dans une catastrophe humanitaire, tuant des milliers de personnes et en déplaçant des centaines de milliers d'autres, transformant la Libye, pays africain au niveau de vie le plus élevé, en un État déchiré par la guerre.

Le mythe selon lequel Kadhafi massacrerait des civils et le manque d'informations "Malgré sa rhétorique, la proposition selon laquelle Mouammar Kadhafi aurait ordonné le massacre de civils à Benghazi n'a pas été étayée par les preuves disponibles", affirme clairement la commission des affaires étrangères. "Si Mouammar Kadhafi a certainement menacé de recourir à la violence contre ceux qui ont pris les armes contre son pouvoir, cela ne s'est pas nécessairement traduit par une menace pour tout le monde à Benghazi", poursuit le rapport. "Bref, l'ampleur de la menace pour les civils a été présentée avec une certitude injustifiée." Le résumé du rapport note également que la guerre "n'a pas été éclairée par des renseignements exacts". Il ajoute :"Les services de renseignements étatsuniens auraient décrit l'intervention comme une décision éclairée."

Cela va à l'encontre de ce que des personnalités politiques ont prétendu lors de la période qui a précédé les bombardements de l'OTAN. Après les violentes manifestations qui ont éclaté en Libye en février et la prise de contrôle de Benghazi - deuxième ville de Libye - par les rebelles, des personnalités de l'opposition en exil comme Soliman Bouchuiguir, président de la Ligue libyenne pour les droits de l'homme basée en Europe, ont affirmé que si Kadhafi reprenait la ville,"il y aurait un véritable bain de sang, un massacre comme nous l'avons vu au Rwanda". Le rapport du Parlement britannique note toutefois que le gouvernement libyen avait repris des villes aux rebelles au début de février 2011, avant que l'OTAN ne lance sa campagne de frappes aériennes, et que les forces de Kadhafi n'avaient pas attaqué les civils.

Le 17 mars 2011, le rapport souligne - deux jours avant que l'OTAN ne commence à bombarder - Kadhafi a déclaré aux rebelles de Benghazi : "Jetez vos armes, exactement comme vos frères d'Ajdabiya et d'autres endroits l'ont fait. Ils ont déposé les armes et ils sont en sécurité. Nous ne les avons jamais poursuivis."

La commission des affaires étrangères ajoute que, lorsque les forces gouvernementales libyennes ont repris la ville d'Ajdabiya en février, elles n'ont pas attaqué les civils. Kadhafi "a également tenté d'apaiser les manifestants de Benghazi en leur proposant une aide au développement avant de finalement déployer des troupes", ajoute le rapport.

Dans un autre exemple, le rapport indique qu'après les combats de février et mars dans la ville de Misrata - la troisième plus grande ville de Libye, qui avait également été saisie par les rebelles -, environ 1 % des personnes tuées par le gouvernement libyen étaient des femmes ou des enfants. "La disparité entre les hommes et les femmes a laissé entendre que les forces du régime Kadhafi ont pris pour cible les combattants hommes dans une guerre civile et n'ont pas attaqué les civils sans discrimination ", affirme le comité. De hauts responsables britanniques ont admis dans l'enquête du Parlement qu'ils n'ont pas considéré les actions réelles de Kadhafi, et ont plutôt appelé à une intervention militaire en Libye sur la base de sa rhétorique.

En février, Kadhafi a prononcé un discours enflammé menaçant les rebelles qui avaient pris le pouvoir dans les villes. Il a déclaré qu'ils étaient "un petit nombre" et "un petit nombre de terroristes" et les a appelés "rats" qui "transforment la Libye en émirats de Zawahiri et de ben Laden", en référence aux dirigeants d'Al-Qaïda.

A la fin de son discours, Kadhafi a promis " de nettoyer la Libye, centimètre par centimètre, maison par maison, maison par maison, ruelle par ruelle " de ces rebelles. De nombreux médias occidentaux ont toutefois laissé entendre ou rapporté catégoriquement que sa remarque était considérée comme une menace pour tous les manifestants. Un journaliste israélien a popularisé cette phrase en la transformant en chanson intitulée "Zenga, Zenga" (arabe pour "ruelle"). La vidéo YouTube présentant le discours remixé a été diffusée dans le monde entier. La commission des affaires étrangères note dans son rapport qu'à ce moment-là, les responsables britanniques manquaient de renseignements fiables. William Hague, qui a servi en tant que secrétaire d'État britannique aux affaires étrangères et aux communes pendant la guerre en Libye, a affirmé au comité que Kadhafi avait promis "d'aller de maison en maison, chambre en chambre, réclamant vengeance sur le peuple de Benghazi", citant à tort le discours de Kadhafi. Il a ajouté : "Beaucoup de gens allaient mourir."

"Compte tenu du manque de renseignements fiables, Lord Hague et le Dr Fox ont tous deux souligné l'impact de la rhétorique de Mouammar Kadhafi sur leur prise de décision", note le rapport, faisant également référence au Secrétaire d'État à la Défense, Liam Fox.

George Joffé, érudit à l'Université King's College de Londres et expert sur le Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, a déclaré à la commission des affaires étrangères pour son enquête que, si Kadhafi utilisait parfois une rhétorique intimidante qui "était assez sanglante", les exemples passés montraient que le dirigeant libyen de longue date était "très prudent" pour éviter les pertes civiles. Dans un cas, Joffé a noté,"plutôt que d'essayer de supprimer les menaces contre le régime à l'est, en Cyrénaïque, Kadhafi a passé six mois à essayer de pacifier les tribus qui se trouvaient là. Kadhafi "aurait été très prudent dans la réponse réelle", a déclaré Joffé dans le rapport. "La peur d'un massacre de civils a été exagérée." Alison Pargeter, chercheuse principale à l'Institut royal des services et spécialiste de la Libye, qui a également été interviewée pour l'enquête, a donné raison à Joffé. Elle a dit au comité qu'il n' y avait pas de " véritable preuve à ce moment-là que Kadhafi se préparait à lancer un massacre contre ses propres civils ".

"Les émigrés opposés à Mouammar Kadhafi ont exploité les troubles en Libye en exagérant la menace qui pèse sur les civils et en encourageant les puissances occidentales à intervenir", note le rapport, résumant l'analyse de Joffé. Pargeter a ajouté que les Libyens qui s'opposent au gouvernement exagèrent l'utilisation par Kadhafi de "mercenaires" - un terme qu'ils utilisent souvent comme synonyme de Libyens d'origine subsaharienne. Pargeter a déclaré que les Libyens lui avaient dit:"Les Africains arrivent. Ils vont nous massacrer. Kadhafi envoie des Africains dans la rue. Ils tuent nos familles." "Je pense que cela a été très amplifié, dit Pargeter. Ce mythe amplifié a conduit à une violence extrême. Les Libyens noirs ont été violemment opprimés par les rebelles libyens. L'Associated Press a rapporté en septembre 2011,"Les forces rebelles et les civils armés rassemblent des milliers de Libyens noirs et de migrants d'Afrique subsaharienne. Il a noté:"Presque tous les détenus disent qu'ils sont des travailleurs migrants innocents." (Les crimes commis par les rebelles contre les Libyens noirs allaient encore empirer. En 2012, il y a eu des rapports selon lesquels les rebelles mettaient en cage des Libyens noirs et les forçaient à manger des drapeaux. Comme Salon l'a déjà rapporté, Human Rights Watch a également averti en 2013 des "violations graves et continues des droits de l'homme contre les habitants de la ville de Tawergha, qui sont généralement considérés comme ayant soutenu Mouammar Kadhafi". Les habitants de Tawergha étaient des descendants des esclaves noirs et particulièrement pauvres. Human Rights Watch a rapporté que les rebelles libyens ont effectué "des déplacements forcés d'environ 40 000 personnes, des détentions arbitraires, des tortures et des assassinats sont répandus, systématiques et suffisamment organisés pour constituer des crimes contre l'humanité".

En juillet 2011, le porte-parole du département d'État Mark Toner a reconnu que Kadhafi était "quelqu'un qui s'est livré à une rhétorique exagérée", mais, en février, les gouvernements occidentaux ont fait de ce discours une arme. La commission des affaires étrangères note dans son rapport que, malgré son manque de renseignements," le gouvernement britannique s'est concentré exclusivement sur l'intervention militaire " comme solution en Libye, ignorant les formes d'engagement politique et de diplomatie disponibles. Ceci est cohérent avec les informations du Washington Times, qui a constaté que le fils de Kadhafi, Saif, avait espéré négocier un cessez-le-feu avec le gouvernement étatsunien. Saif Kadhafi a discrètement ouvert la communication avec les chefs d'état-major interarmées, mais la secrétaire d'État Hillary Clinton est intervenue et a demandé au Pentagone de cesser de parler au gouvernement libyen. La secrétaire d'État Clinton ne veut pas du tout négocier ", a déclaré à Saif un responsable du renseignement étatsunien. En mars, la secrétaire d'État Clinton avait qualifié Mouammar Kadhafi de "créature""qui n' a pas de conscience et qui menacera quiconque sur son chemin". Clinton, qui a joué un rôle de premier plan dans la promotion du bombardement de la Libye par l'OTAN, a affirmé que Kadhafi ferait " des choses terribles " s'il n'était pas arrêté. De mars à octobre 2011, l'OTAN a mené une campagne de bombardement contre les forces gouvernementales libyennes. Il a affirmé poursuivre une mission humanitaire pour protéger les civils. En octobre, Kadhafi a été brutalement tué - sodomisé à la baïonnette par les rebelles. (En entendant la nouvelle de sa mort, la secrétaire d'État Clinton a annoncé, en direct à la télévision:"Nous sommes venus, nous l'avons vu, il est mort!"

Le rapport de la commission des affaires étrangères souligne néanmoins que, même si l'intervention de l'OTAN a été vendue comme une mission humanitaire, son objectif manifeste a été atteint en une seule journée. Le 20 mars 2011, les forces de Kadhafi ont battu en retraite à environ 40 milles de Benghazi, après l'attaque des avions français. "Si l'objectif principal de l'intervention de la coalition était la nécessité urgente de protéger les civils à Benghazi, alors cet objectif a été atteint en moins de 24 heures", indique le rapport. Pourtant, l'intervention militaire s'est poursuivie pendant plusieurs mois encore. Le rapport explique que "l'intervention limitée pour protéger les civils s'est transformée en une politique opportuniste de changement de régime". Ce point de vue a toutefois été contesté par Micah Zenko, un haut responsable du Council on Foreign Relations. Zenko a utilisé le matériel de l'OTAN pour montrer que " l'intervention libyenne concernait le changement de régime dès le début ". Dans son enquête, la commission des affaires étrangères cite un rapport de juin 2011 d'Amnesty International, dans lequel elle note que " une grande partie de la couverture médiatique occidentale a d'emblée présenté une vision très partiale de la logique des événements, dépeignant le mouvement de protestation comme étant tout à fait pacifique et suggérant à plusieurs reprises que les forces de sécurité du régime massacraient sans justification des manifestants non armés qui ne présentaient aucun défi en matière de sécurité ".

Amnesty International a également indiqué qu'elle n'avait pas été en mesure de trouver des éléments de preuve attestant que le gouvernement libyen avait donné du Viagra à ses troupes et les avait encouragées à violer des femmes dans les zones tenues par les rebelles. La secrétaire d'État Clinton, entre autres, avait contribué à ce mythe non prouvé. L'extrémisme islamiste et la prolifération des armes libyennes Aujourd'hui, la Libye abrite la plus grande base du groupe extrémiste génocidaire de l'Etat islamique en dehors de l'Irak et de la Syrie. D'autres groupes islamistes ont saisi de vastes étendues de territoire après la destruction du gouvernement libyen. "Il est maintenant clair que les milices islamistes militantes ont joué un rôle important dans la rébellion à partir de février 2011 ", déclare clairement la commission des affaires étrangères. "Les renseignements sur la mesure dans laquelle des éléments extrémistes islamistes militants ont été impliqués dans la rébellion anti-gaddafi n'étaient pas suffisants", ajoute le rapport. Il cite l'ancien chef d'état-major de la Défense britannique David Richards, qui a " confirmé que les renseignements sur la composition des milices rebelles n'étaient pas" aussi bons qu'on le souhaiterait ".

L'enquête a demandé à Richards s'il savait si des membres du groupe de combat islamique libyen affilié à Al-Qaïda participaient à la rébellion en mars 2011. Richards a rappelé que "les Libyens respectables assuraient au ministère des Affaires étrangères" que les extrémistes islamistes ne bénéficieraient pas du soulèvement, mais il a admis,"avec le recul, que c'était au mieux un vœu pieux".

"La possibilité que des groupes extrémistes militants tentent de tirer profit de la rébellion n'aurait pas dû être une compréhension rétrospective", commente le comité. "Les liens libyens avec les groupes extrémistes militants transnationaux étaient connus avant 2011, car de nombreux Libyens avaient participé à l'insurrection irakienne et en Afghanistan avec Al-Qaïda." La destruction du gouvernement libyen par l'OTAN a également fait en sorte que certaines de ses énormes réserves d'armes et de munitions tombent " entre les mains des milices " et soient " trafiquées à travers l'Afrique du Nord et de l'Ouest et le Moyen-Orient ", note la commission des affaires étrangères. "L'incapacité de la communauté internationale à sécuriser les armes abandonnées par le régime de Kadhafi a alimenté l'instabilité en Libye et permis et intensifié le terrorisme dans toute l'Afrique du Nord et de l'Ouest, ainsi qu'au Moyen-Orient", affirme le rapport.

Il cite une étude d'un groupe d'experts de l'ONU, qui a retrouvé les armes de l'ancien gouvernement libyen en Algérie, au Tchad, en Égypte, à Gaza, au Mali, au Niger, en Tunisie et en Syrie. Le panel de l'ONU a noté que "les armes en provenance de Libye ont considérablement renforcé la capacité militaire des groupes terroristes opérant en Algérie, en Egypte, au Mali et en Tunisie". Une ancienne étude du Parlement britannique citée par le rapport a également révélé que les armes libyennes se sont retrouvées entre les mains de Boko Haram, le groupe extrémiste affilié à l'EI qui a perpétré des massacres de civils au Nigéria. L'ancien chef d'état-major de la Défense Richards a déclaré à l'enquête que le Royaume-Uni avait espéré empêcher la saisie des armes et des munitions du gouvernement libyen, mais qu'il ne pouvait pas se souvenir que le gouvernement britannique " faisait quoi que ce soit pour y parvenir ".

Les motivations économiques et politiques de la France La commission des affaires étrangères confirme que " la France a mené la communauté internationale à faire avancer le dossier de l'intervention militaire en Libye en février et mars 2011 ". Le Royaume-Uni se joindra ensuite à la suite, suivi des États-Unis. Le rapport note également que les principales raisons pour lesquelles la France a fait pression en faveur d'une intervention militaire en Libye sont les "ressources financières quasi inépuisables" de Kadhafi, les plans du dirigeant libyen visant à créer une monnaie alternative au franc français en Afrique, "les plans à long terme de Kadhafi visant à supplanter la France en tant que puissance dominante en Afrique francophone et le désir d'"accroître l'influence française en Afrique du Nord ". "Au départ, les États-Unis n'étaient pas encore décidés à intervenir militairement en Libye, note le rapport. Il y avait des divisions dans le gouvernement étatsunien", a conclu l'enquête. Cela est conforme à ce que le président Obama a dit depuis lors (il a qualifié la guerre de Libye de "pire erreur") et à ce que le New York Times a trouvé dans sa propre enquête détaillée. La France et le Royaume-Uni ont été les premiers à faire pression sur la communauté internationale pour imposer une zone d'interdiction aérienne en Libye, soi-disant pour protéger les civils, selon le rapport. Une fois à bord, les États-Unis ont néanmoins fait pression pour une intervention militaire plus agressive. Les États-Unis ont joué un rôle déterminant dans l'extension des dispositions de la résolution 1973 du Conseil de sécurité de l'ONU au-delà de l'imposition d'une zone d'interdiction aérienne pour inclure l'autorisation de "toutes les mesures nécessaires" pour protéger les civils, note le rapport. En pratique, cela a conduit à l'imposition d'une "zone de non-disposition" et à l'autorité supposée d'attaquer l'ensemble du réseau de commandement et de communication du gouvernement libyen.

Expliquant les motivations de la France, le rapport cite un courriel envoyé en avril 2011 à la secrétaire d'État US de l'époque, Hillary Clinton, qui a fait remarquer que "Kadhafi dispose de ressources financières quasi inépuisables pour continuer indéfiniment". "Le gouvernement de Kadhafi détient 143 tonnes d'or et une quantité similaire en argent", a écrit Sidney Blumenthal, l'assistant de Clinton, citant "des sources ayant accès aux conseillers de Saif al-Islam Kadhafi", le fils de Mouammar Kadhafi. Cet or "devait être utilisé pour établir une monnaie panafricaine basée sur le dinar d'or libyen", a déclaré M. Blumenthal, citant des "individus bien informés. Il a ajouté:"Ce plan vise à fournir aux pays africains francophones une alternative au franc français." "Les agents du renseignement français ont découvert ce plan peu après le début de la rébellion actuelle, et c'est l'un des facteurs qui ont influencé la décision de Sarkozy d'engager la France dans l'attaque contre la Libye", a écrit M. Blumenthal, en référence au président français Nicolas Sarkozy, de l'Union des droites pour un mouvement populaire (UMP).

Les agents de renseignement français ont lié cinq facteurs qui ont motivé Sarkozy : "a. Un désir d'obtenir une plus grande part de la production pétrolière libyenne, b. Accroître l'influence française en Afrique du Nord, c. Améliorer sa situation politique interne en France, d. Donner à l'armée française l'occasion de réaffirmer sa position dans le monde, e. Répondre à la préoccupation de ses conseillers concernant les plans à long terme de Kadhafi visant à supplanter la France comme puissance dominante en Afrique francophone."

Rôle crucial de l'intervention étrangère Le rapport du Parlement britannique note que les bombardements de l'OTAN "ont modifié l'équilibre militaire dans la guerre civile libyenne en faveur des rebelles.". "La combinaison de la puissance aérienne de la coalition avec la fourniture[étrangère] d'armes, de renseignements et de personnel aux rebelles a garanti la défaite militaire du régime de Kadhafi", ajoute la commission des affaires étrangères. La résolution 1973, la résolution de mars 2011 du Conseil de sécurité de l'ONU qui a imposé une zone d'interdiction aérienne en Libye, était censée assurer une "application stricte de l'embargo sur les armes", souligne en outre le rapport. Mais "la communauté internationale a fermé les yeux sur la fourniture d'armes aux rebelles." Les forces terrestres rebelles en Libye ont été "renforcées par le personnel et les renseignements fournis par le Royaume-Uni, la France, la Turquie, le Qatar et les Émirats arabes unis, révèle l'enquête. Le chef d'état-major de la Défense David Richards, alors chef d'état-major de la Défense britannique, a également déclaré à l'enquête que le Royaume-Uni "avait quelques personnes intégrées" aux forces rebelles sur le terrain.

Richards a souligné "la mesure dans laquelle les Emiratis et les Qataris ont joué un rôle majeur dans le succès de l'opération terrestre." Citant The Guardian, le rapport note que le Qatar a secrètement donné des missiles antichar fabriqués en France à certains groupes rebelles. L'enquête indique également que le Qatar, une monarchie théocratique," a canalisé ses armes vers des milices favorisées plutôt que vers l'ensemble des rebelles ". De plus, Alison Pargeter, la spécialiste sur la Libye, a déclaré au comité : "Je pense que les médias arabes ont également joué un rôle très important à cet égard". Elle a dénoncé Al Jazeera, une chaîne d'information qatarie, et Al Arabiya, une chaîne saoudienne, pour avoir diffusé des informations non corroborées sur Kadhafi et le gouvernement libyen. Ces médias " ont vraiment tout embrouillé, et il s'est avéré que ce n'était pas vrai ", a-t-elle dit.

Catastrophe humanitaire et écho de la guerre en Irak Le rapport de la commission des affaires étrangères reproche au Royaume-Uni, aux États-Unis et à la France de ne pas avoir articulé " une stratégie visant à soutenir et à façonner la Libye post-Kadhafi ".

Le résultat de cela, note le rapport dans le résumé,"a été l'effondrement politique et économique, la guerre entre milices et entre tribus, les crises humanitaires et migratoires, les violations généralisées des droits de l'homme, la dissémination des armes du régime kadhafi dans toute la région et la croissance de l'EI en Afrique du Nord". Le comité cite le Rapport mondial 2016 de Human Rights Watch, qui indiquait "La Libye se dirige vers une crise humanitaire, avec près de 400 000 personnes déplacées à l'intérieur du pays et une perturbation croissante des services de base, tels que l'approvisionnement en électricité et en carburant. Les forces engagées dans le conflit ont continué de détenir arbitrairement, de torturer, de tuer illégalement, d'attaquer sans discrimination, d'enlever et de faire disparaître arbitrairement et de chasser de force des personnes de chez elles. Le système de justice pénale interne s'est effondré dans la plupart des régions du pays, ce qui a exacerbé la crise des droits humains." Avant les bombardements de l'OTAN en 2011, la Libye était le pays le plus riche d'Afrique, avec l'espérance de vie et le PIB par habitant les plus élevés. Dans son livre "Perilous Interventions", l'ancien représentant indien à l'ONU, Hardeep Singh Puri, note qu'avant la guerre, la Libye avait moins de sa population dans la pauvreté que les Pays-Bas. Les Libyens avaient accès à des soins de santé gratuits, à l'éducation, à l'électricité et à des prêts sans intérêt, et les femmes jouissaient d'une grande liberté qui a été applaudie par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies en janvier 2011, à la veille de la guerre qui a détruit le gouvernement. Aujourd'hui, la Libye demeure si dangereuse que le Comité des affaires étrangères de la Chambre des communes n' a pas été en mesure de se rendre dans le pays pendant son enquête. Il note dans le rapport qu'une délégation s'est rendue en Afrique du Nord en mars 2016. Ils ont rencontré des politiciens libyens à Tunis, mais "ils n'ont pas pu se rendre à Tripoli, Benghazi, Tobrouk ou ailleurs en Libye en raison de l'effondrement de la sécurité intérieure et de l'État de droit".

Le rapport du Parlement britannique sur la Libye vient à peine deux mois après le rapport Chilcot, l'enquête du gouvernement britannique sur la guerre en Irak, qui admet également que l'invasion de l'Irak dirigée par les États-Unis était basée sur de nombreux mensonges, et révèle également que la guerre n'a fait que renforcer Al-Qaïda et d'autres extrémistes. Citant l'enquête sur la guerre en Irak, le rapport de la Libye établit des comparaisons entre les actions de l'administration de l'ancien Premier ministre Tony Blair et celles de David Cameron. En 2010, Cameron a créé le Conseil national de sécurité, apparemment pour fournir une forme de surveillance qui faisait défaut avant l'invasion de l'Irak en 2003. Le rapport de la Libye invite toutefois le gouvernement britannique à commander un examen indépendant du Conseil national de sécurité. Cet examen "devrait s'inspirer des conclusions de l'enquête sur l'Irak et examiner si les faiblesses de la prise de décision gouvernementale concernant l'intervention irakienne en 2003 ont été corrigées par l'introduction du Conseil de National de Sécurité", indique le rapport.