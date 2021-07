Les passeports vaccinaux sont une étape sur le chemin de l'enfer (The Telegraph)

Les passeports vaccinaux sont une étape sur le chemin de l'enfer

Article originel : Vaccine passports are a step on the road to Hell

Par Tim Stanley

The Telegraph, 26.07.21



Nous pouvons critiquer la Chine pour son système de crédit social, mais nous sommes également sur la voie de la surveillance par l'État.







...Après avoir reçu mon vaccin, j'ai demandé au médecin comment je pouvais prouver que je l'avais reçu. "Possédez-vous un smartphone ?" m'a-t-il demandé joyeusement. Oui, j'ai eu envie de répondre, mais depuis le confinement, j'ai appris qu'il valait mieux l'éteindre et le laisser à la maison.

N'est-il pas étonnant de constater que quelque chose qui était un accessoire il y a une dizaine d'années - en gros un téléphone avec un appareil photo - est devenu une nécessité, presque une exigence ? Il a fait des technophobes comme ma mère, qui chaque fois qu'elle essaie de passer un appel téléphonique prend une photo de ses genoux, un non-citoyen virtuel.



Les passeports covid

L'argument de vente est la commodité, que l'homme moderne pense être synonyme de liberté, mais ce n'est absolument pas le cas, comme le démontre une récente histoire d'horreur aux États-Unis. Un bulletin d'information catholique, The Pillar, a accusé un éminent ecclésiastique d'être un utilisateur régulier de l'application de rencontres homosexuelles Grindr, ce qui constitue une violation présumée de ses vœux. Il a démissionné de son poste, mais même certains conservateurs ont considéré son péché comme une question de second ordre lorsqu'ils ont découvert comment The Pillar dit avoir découvert ses activités - via "des enregistrements de données de signaux d'applications disponibles dans le commerce".

En langage courant, le journal d'information a acheté des informations relatives à l'utilisation du téléphone du prêtre. Je n'aurais jamais cru cela possible, mais apparemment, aux Etats-Unis, c'est tout à fait le cas.

La révolution technologique nous a offert un simulacre de liberté tout en créant la base de la surveillance et, inévitablement, du contrôle, tout en nous amadouant en popularisant l'idée que les données sont quelque chose que nous partageons, ce qui, je pense, est une des explications de ces sondages montrant que le public est tout à fait favorable à la poursuite des restrictions sociales.

La vie est devenue un livre ouvert. Lorsque la Stasi écoutait les conversations privées au plus fort de la guerre froide, c'était un élément clé de l'identité occidentale que nous trouvions cela répugnant. Pourtant, aujourd'hui, nos données personnelles, de nos qualifications à notre statut relationnel, se trouvent facilement en ligne, et les données sont échangées sur le marché. Si nous dénonçons la Chine comme un État autoritaire, nous ne différons que par le degré et la méthode.

Le gouvernement britannique envisage de lancer une application pour smartphone qui récompensera les citoyens qui font de l'exercice et des achats sains par des réductions, des billets gratuits, etc. Autrefois, un bon citoyen était quelqu'un qui votait et payait ses impôts. Aujourd'hui, on attend aussi de nous que nous finissions nos légumes.

La Chine punit ce qu'elle considère comme un mauvais comportement ; nous récompensons le bon. Mais nous continuons à trier le bon grain de l'ivraie, la santé de la maladie, le respect des règles et les problèmes.