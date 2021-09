A partir des données du VAERS, un ingénieur du MIT "montre qu'il est probable que 150.000 Etatsuniens ont été tués par les vaccins contre la Covid". Il offre 1 million de dollars à qui prouvera le contraire

Estimation du nombre de décès dus aux vaccins COVID aux Etats-Unis

Par Steve Kirsch, Jessica Rose, Mathew Crawford

Skirsch.com, 28.08.21



Note de SLT : L'auteur se base notamment sur le fait que les données du VAERS sont sous-déclarées étant donné qu'en général seulement 10% des effets secondaires graves et des décès sont déclarés au VAERS. Au 10.09.21, le VAERS avait rapporté près de 15.000 décès suite à la vaccination contre la Covid, ce qui ne veut pas dire que les décès sont pour autant liés au vaccin mais Steve Kirsch, ingénieur diplômé du MIT, en analysant plus finement les données du VAERS retrouve un lien de causalité et déclare "Si les systèmes de suivi des effets indésirables des vaccins ne permettent pas d'inférer la causalité, alors la "pharmacovigilance" n'existe pas". En réalité les données actuelles des CDC évoquent moins de 500 décès aux USA dans les suites de la vaccination (ce qui ne veut pas dire selon les CDC qu'il y a une causalité), Steve Kirsch déclare qu'il y en a 4 fois plus : "...j'ai proposé à quiconque de parier 1 million de dollars qu'il y a plus de 20 000 décès contre moins de 500. J'aurais parié sur un chiffre plus élevé, mais comme personne ne croit que 20 000 décès soient un tant soit peu possibles, 20 000 suffit à prouver mon point de vue. J'ai découvert que personne ne voulait parier contre moi." C'est la vraie nature du pari lancé par cet ingénieur du MIT contrairement à notre titre à la Une accrocheur ! Si vous voulez gagner (ou perdre) 1 million de dollars vous savez ce qu'il vous reste à faire. Skirsch ajoute "J'ai découvert que personne ne voulait parier contre moi. Ce qui nous indique que personne au monde ne croit fermement que le vaccin provoque moins de 500 décès, car s'ils en étaient vraiment convaincus, c'est un moyen rapide de gagner 1 million de dollars pour quelques heures de travail. Les CDC affirment toujours qu'il n'y a AUCUN décès causé par le vaccin. Il suffirait de 500 décès pour que le vaccin soit arrêté ; il y a eu environ 50 décès en 1976 lorsqu'ils ont arrêté le vaccin H1N1 dans tout le pays." Son pari et son estimation basée sur une analyse statistique des données VAERS a été bloqué sur Twitter selon l'auteur : "J'ai publié les preuves scientifiques sur le fil Twitter de Nicki : les résultats du VAERS, les tests exacts de Fisher. Twitter a bloqué mon tweet principal (avec tous les tweets secondaires) peu après que je l'ai posté, afin que personne n'apprenne la vérité."

A noter que le Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) est un programme étatsunien pour la sécurité des vaccins, cogéré par les U.S. Centers for Disease Control and Prevention et la Food and Drug Administration. Selon Skirsch, les fact checker et les experts des labos n'ont toujours pas relevé le défi.

Résumé : L'analyse de la base de données du Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) peut être utilisée pour estimer le nombre de décès excessifs causés par les vaccins contre la COVID. Une analyse simple montre qu'il est probable que plus de 150 000 Etatsuniens ont été tués par les vaccins contre la COVID actuels au 28 août 2021.



Note : Twitter m'a interdit de poster un lien vers cet article. J'offre une bourse universitaire d'un million de dollars à quiconque peut démontrer que l'analyse est faussée par un facteur de 4 ou plus dans un sens ou dans l'autre et fournir une analyse plus précise du nombre correct. Un panel de 3 juges décidera si nous ne sommes pas d'accord. Veuillez m'envoyer un e-mail sur LinkedIn si vous pensez que j'ai commis une erreur d'un facteur 4 ou plus.

La base de données du Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) est la seule base de données pharmacovigilante utilisée par la FDA et les CDC qui soit accessible au public. C'est la seule base de données à laquelle le public peut signaler volontairement des blessures ou des décès consécutifs à des vaccinations. Les professionnels de la santé et les fabricants de produits pharmaceutiques sont tenus de signaler au VAERS les blessures ou les décès graves survenus à la suite de vaccinations lorsqu'ils en ont connaissance. Il s'agit d'un système "passif" dont les taux de déclaration sont incertains. Le VAERS est appelé "système d'alerte précoce" parce qu'il est destiné à révéler les premiers signaux de problèmes, qui peuvent ensuite être évalués avec soin à l'aide d'un système de surveillance "active".Ceux qui croient au mantra de la FDA selon lequel on ne peut pas utiliser le VAERS pour déterminer la causalité devraient commencer par lire cet éditorial (Si les systèmes de suivi des effets indésirables des vaccins ne permettent pas d'inférer la causalité, alors la "pharmacovigilance" n'existe pas).



Il y a effectivement deux déterminations distinctes :

1. quel est le nombre de " décès excédentaires ", c'est-à-dire le nombre total de décès dus à ce vaccin - le nombre de décès normalement attendus du vaccin type. La causalité ne joue aucun rôle dans la détermination de ce nombre

2. l'attribution d'une cause à l'excès de décès. C'est ici que la causalité entre en jeu.



Les étapes détaillées sont les suivantes :

1. déterminer le FRU en utilisant un taux d'événements indésirables significatifs connus ;

2. déterminer le nombre de décès aux États-Unis signalés au VAERS ;

3. déterminer la propension à signaler des événements indésirables significatifs cette année...

