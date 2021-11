Apartheid et dictature sanitaires. De Sydney à Vienne, l'ascension d'une sous-classe de citoyens non vaccinés (The Telegraph)

De Sydney à Vienne, l'ascension d'une classe marginale non vaccinée Article originel : From Sydney to Vienna, the rise of the unvaccinated underclass Par Paul Nuki The Telegraph, 14.11.21

En Australie, vous ne pouvez pas monter dans la même voiture, tandis que l'Autriche confine les voitures - ce ne sont là que deux des pays qui répriment les personnes non vaccinées.





Dans le monde entier, une nouvelle répression s'accélère. Il ne s'agit pas du port de masques ou de restrictions universelles. Il s'agit d'une répression des droits et libertés de ce qui, dans le monde développé du moins, est une minorité. Les non-vaccinés.

La vitesse et l'ampleur de ce changement de politique sont stupéfiantes et se font sentir dans tout l'Occident, y compris ici au Royaume-Uni. Paradoxalement, il intervient au moment où de nombreux pays rouvrent leurs portes. Certains craignent que cela ne devienne un élément permanent de la vie.

À l'extrémité inférieure du spectre, il y a des mandats de vaccination pour les travailleurs essentiels et des exigences de tests spéciaux pour les personnes non vaccinées aux frontières et dans les aéroports. Au milieu du spectre, de plus en plus de pays exigent que les enfants soient vaccinés ou introduisent des passeports de vaccination. À l'extrême, Singapour a supprimé la gratuité des soins pour les personnes non vaccinées, tandis que l'Autriche a confiné chez eux quelque deux millions d'adultes et d'enfants de plus de 12 ans non vaccinés.

"Nous ne prenons pas cette mesure à la légère, mais elle est malheureusement nécessaire", a déclaré le chancelier autrichien Alexander Schallenberg lors de l'entrée en vigueur de cette politique hier, dans un contexte de montée en flèche des taux d'infection.

La situation est également difficile en Nouvelle-Galles du Sud, où les personnes de plus de 16 ans non vaccinées n'ont désormais plus le droit de se rendre au domicile d'une autre personne, sauf dans un ensemble très limité de circonstances spécifiques, notamment en cas d'urgence. L'interdiction s'étend au partage d'une voiture et d'installations de loisirs, notamment de nombreux magasins, piscines et bibliothèques, y compris dans la capitale de l'État, Sydney. Les mariages ou les funérailles de plus de 11 personnes sont interdits.

En Autriche, les personnes non vaccinées ne sont autorisées à quitter leur domicile que pour des travaux essentiels ou pour faire des achats alimentaires, et les restrictions dureront au moins 10 jours avant d'être revues par le gouvernement. La police effectuera des contrôles ponctuels dans les lieux publics et des amendes substantielles seront infligées à ceux qui enfreindront les règles. Le fait de ne pas coopérer et de ne pas montrer son statut vaccinal entraînera une amende immédiate de 1 450 euros. Il semble qu'aucune règle particulière ne soit prévue pour les familles dont certains membres sont vaccinés et d'autres non.

Des centaines de personnes ont manifesté à Vienne au cours du week-end, brandissant des banderoles sur lesquelles on pouvait lire "Nos corps, notre liberté de décider", mais en vain. En Autriche, comme dans d'autres parties de l'Europe, les hôpitaux sont soumis à une pression intense à l'approche de l'hiver et de nouvelles restrictions pour la majorité sont considérées comme moralement et politiquement inacceptables.

"Pourquoi mes enfants devraient-ils être privés d'école ou d'accès au cinéma alors que nous avons tous été vaccinés ?", tel est le refrain de la majorité dans des pays aussi différents politiquement que l'Autriche et la Nouvelle-Zélande.

Le professeur Eva Schernhammer, de l'université de médecine de Vienne, estime que ces mesures sont nécessaires après qu'il a été prévu que les unités de soins intensifs seraient pleines dans les deux semaines si aucune mesure n'était prise. "En réalité, nous avons dit à un tiers de la population : vous ne quitterez pas votre [maison], sauf pour certaines raisons", a déclaré Mme Schallenberg à la BBC. "Cela représente une réduction massive des contacts entre les vaccinés et les non-vaccinés"...

Lire la suite