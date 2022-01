Guerre en Irak : Un mémo secret révèle les plans de Bush et Blair pour renverser Saddam Hussein (MEE)

Guerre en Irak : Un mémo secret révèle les plans de Bush et Blair pour renverser Saddam Hussein.

Article originel : Iraq war: Secret memo reveals Bush-Blair plans to topple Saddam Hussein

Par David Hearst

Middle East Eye, 13.01.22

Le président étatsunien a dit au premier ministre britannique qu'il "ne se souciait pas" de savoir qui remplacerait Saddam Hussein alors que les deux hommes préparaient une campagne de relations publiques pour vendre la guerre un an avant l'invasion.

George W. Bush a dit à Tony Blair qu'il ne savait pas qui remplacerait Saddam Hussein en Irak lorsqu'ils l'auraient renversé et qu'il "ne s'en souciait guère", selon un compte-rendu explosif et top secret de la réunion vu par Middle East Eye.

L'ancien président étatsunien s'est montré insouciant quant aux conséquences du lancement d'une invasion lors d'une réunion cruciale avec le premier ministre britannique dans son ranch du Texas en 2002, près d'un an avant le déclenchement de la guerre.

"Il ne savait pas qui prendrait la place de Saddam si et quand nous le renversions. Mais il ne s'en souciait guère. Il partait du principe que n'importe qui serait une amélioration", peut-on lire dans le mémo britannique, rédigé par le principal conseiller en politique étrangère de Blair à l'époque.

Bush pensait - mais le mémo indique qu'il ne voulait pas le dire publiquement - qu'un "régime laïc modéré" dans l'Irak post-Saddam aurait un impact favorable à la fois sur l'Arabie saoudite - un proche allié des États-Unis - et sur l'Iran.

Il avait déclaré qu'il était essentiel de s'assurer que l'action contre Saddam renforcerait la stabilité régionale au lieu de la diminuer. Bush "avait donc rassuré les Turcs sur le fait qu'il n'était pas question de l'éclatement de l'Irak et de l'émergence d'un État kurde".

Le mémo révèle également que, dès avril 2002, soit plus de huit mois avant l'entrée des inspecteurs en désarmement des Nations unies en Irak, Blair était conscient qu'ils pourraient être amenés à "ajuster leur approche" si Saddam leur laissait le champ libre.

Il s'agirait de la première référence à une stratégie qui a abouti à la création du tristement célèbre "dossier douteux" de renseignements concoctés en faveur de la guerre, dont les principaux détails ont été ultérieurement reconnus comme faux.



Le mémo renforce les principales conclusions de l'enquête publique sur la guerre menée par John Chilcot, qui a conclu en 2016 que le Royaume-Uni avait choisi de se joindre à l'invasion avant d'avoir exploré les options pacifiques, que Blair avait délibérément exagéré la menace posée par Saddam et que Bush avait ignoré les conseils sur la planification de l'après-guerre.

Il a été rédigé par David Manning, le principal conseiller de Blair en matière de politique étrangère, un jour après la réunion au ranch du président à Crawford, au Texas, le samedi 6 avril 2002.

En dehors de Bush et de Blair, seule une poignée d'officiels des deux parties étaient présents, et la plupart des discussions entre les deux dirigeants ont été menées en tête-à-tête.

Le président et le premier ministre avaient développé une relation particulièrement étroite au lendemain des attentats du 11 septembre 2001 perpétrés par Al-Qaida aux États-Unis, à la suite desquels Blair s'était engagé à "faire front avec nos amis étatsuniens". Les deux hommes se faisaient confiance et se confiaient l'un à l'autre plus qu'à certains de leurs propres collègues...

