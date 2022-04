L'économie florissante de Biden n'est qu'un autre front dans la guerre des médias contre la réalité (Off Guardian)

L'économie florissante de Biden n'est qu'un autre front dans la guerre des médias contre la réalité. Article originel : Biden’s “booming economy” is just another front in the media’s war on reality Par Kit Knightly Off Guardian, 6.04.22

Biden Approval Rating Falls Despite Booming Economy | The Mehdi Hasan Show / La cote d'approbation de Biden chute malgré une économie florissante | The Mehdi Hasan Show

Le reportage de NBC "La cote de popularité du président Biden est tombée au plus bas niveau de sa présidence malgré une économie en plein essor", et Hasan ne comprend pas pourquoi les gens seraient "mécontents de la façon dont Biden gère l'économie" alors que les salaires augmentent et qu'ils ont créé un "record de 6,4 millions d'emplois" en 2021.

Bon, d'accord, cette croissance des salaires de 4,5 % est très en retard sur l'inflation, ce qui signifie qu'en termes réels, les gens sont moins bien payés.

Oui, d'accord, les "nouveaux emplois" ne sont en fait que le réembauchage d'une partie des personnes qui ont perdu leur emploi pendant le confinement.

Et d'accord, la raison de l'augmentation des dépenses pourrait être que tout coûte plus cher.

Mais sérieusement, nous allons bien, c'est en plein essor.

Maintenant, certains négationnistes de l'économie en plein essor, les robots russes ou les anti-vaxxers vont sans doute pointer du doigt toutes les "preuves" que l'économie étatsunienne n'est pas en plein essor.

Ils souligneront probablement que l'inflation n'a jamais été aussi élevée depuis 40 ans et qu'elle va probablement continuer à augmenter.



Que le prix actuel de l'essence est le plus élevé de l'histoire des États-Unis.

Que les États-Unis devraient entrer en récession d'ici la fin de l'année.

Les prix de l'immobilier augmentent si vite que les experts prédisent une "bulle immobilière".

Des "camps de sans-abri" et des "villes de tentes" comptant des milliers d'habitants surgissent dans des dizaines de villes.

Les "sanctions paralysantes" imposées à la Russie semblent s'être "accidentellement retournées" et avoir gravement nui à l'économie étatsunienne.

Et, surtout, que des mouvements se préparent qui pourraient voir les principales transactions pétrolières se faire en yuans et non plus en dollars. Un changement qui pourrait potentiellement causer la mort du pétrodollar, la fin du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale, et envoyer l'économie étatsunienne dans une spirale mortelle quelque part entre le lundi noir et l'Allemagne de Weimar.



Il est clair que tout cela n'est que théories de conspiration et absurdités. L'économie est vraiment en plein essor. Oh, et dans d'autres bonnes nouvelles, la ration de chocolat est passée de 30 grammes par semaine à 20.