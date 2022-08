L'église californienne qui avait été condamnée à une amende de plus de 200 000 dollars pour avoir défié les restrictions liées à la COVID-19 obtient l'abandon des amendes (Fox News)

L'église californienne qui avait été condamnée à une amende de plus de 200 000 dollars pour avoir défié les restrictions liées à la COVID-19 obtient l'abandon des amendes. Article originel : California church that was fined over $200K for defying COVID-19 restrictions gets fines dropped Par Michael Lee Fox News, 16.08.22

L'église a continué à défier les restrictions de la pandémie pendant près de deux ans en invoquant le premier amendement.



Une église californienne qui a continué à tenir des services au mépris des ordres de santé du comté lui ordonnant de fermer pendant la pandémie de la COVID-19 a vu ses amendes abandonnées après une bataille de près de deux ans.

"Il s'agit d'une victoire importante pour les églises et les pasteurs de tout le pays", a déclaré Robert Tyler, président d'Advocates for Faith & Freedom, dans un communiqué de presse après que la Cour d'appel de Californie a annulé une injonction contre Calvary Chapel San Jose. "Nous sommes honorés de représenter les pasteurs et les églises qui sont prêts à prendre la chaleur dans la défense de la liberté parce que cela profite à tout le monde."

Le problème était le refus de l'église de se conformer aux responsables de la santé du comté de Santa Clara, qui ont obtenu une ordonnance restrictive temporaire et une injonction en novembre 2020 contre Calvary Chapel et deux pasteurs, Mike McClure et Carson Atherly, après que l'église n'ait pas suivi les ordres de santé pandémique qui comprenaient des restrictions sur les services en personne, des mandats de masques et une soumission au comté des protocoles de distanciation sociale de l'église....

