Selon Amnesty International, les forces ukrainiennes ont mis des civils en danger en établissant des bases et en utilisant des systèmes d'armes dans des zones résidentielles peuplées, y compris dans des écoles et des hôpitaux tout en lançant des attaques à partir de ces zones

Le 4.08.23 Amnesty international a publié un rapport accusant l'armée ukrainienne d'amasset ses troupes dans les zones civiles notamnent dans les écoles et les hôpitaux confirmant les informations russes. AI déclare que "des bases militaires ukrainiennes sont installées dans des zones résidentielles, y compris dans des écoles et des hôpitaux et de plus que des attaques sont lancées depuis des zones civiles peuplées."



Le rapport a fait scandale au sein même d'Amnesty international dont une partie de l'ONG semble ouvertement soutenir les efforts de guerre ukrainiens contre la Russie.



Extrait :

Ukraine : Les tactiques de combat ukrainiennes mettent en danger les civils

- Des bases militaires installées dans des zones résidentielles, y compris des écoles et des hôpitaux.

- Attaques lancées depuis des zones civiles peuplées

- Ces violations ne justifient en rien les attaques aveugles de la Russie, qui ont tué et blessé d'innombrables civils.

Les forces ukrainiennes ont mis des civils en danger en établissant des bases et en utilisant des systèmes d'armes dans des zones résidentielles peuplées, y compris dans des écoles et des hôpitaux, alors qu'elles repoussaient l'invasion russe qui a commencé en février, a déclaré Amnesty International aujourd'hui.

Ces tactiques violent le droit international humanitaire et mettent en danger les civils, car elles transforment des objets civils en cibles militaires. Les frappes russes qui ont suivi dans les zones peuplées ont tué des civils et détruit des infrastructures civiles.

"Nous avons constaté que les forces ukrainiennes mettent systématiquement en danger les civils et violent les lois de la guerre lorsqu'elles opèrent dans des zones peuplées, a déclaré Agnès Callamard, secrétaire générale d'Amnesty International.

"Le fait d'être en position défensive ne dispense pas les militaires ukrainiens de respecter le droit international humanitaire."

Toutes les attaques russes documentées par Amnesty International n'ont cependant pas suivi ce schéma. Dans certains autres endroits où Amnesty International a conclu que la Russie avait commis des crimes de guerre, notamment dans certains quartiers de la ville de Kharkiv, l'organisation n'a trouvé aucune preuve de la présence de forces ukrainiennes dans les zones civiles illégalement visées par l'armée russe.

Entre avril et juillet, les chercheurs d'Amnesty International ont passé plusieurs semaines à enquêter sur les frappes russes dans les régions de Kharkiv, Donbas et Mykolaiv. L'organisation a inspecté des sites de frappe, interrogé des survivants, des témoins et des proches de victimes d'attaques, et effectué des analyses de télédétection et d'armes.

Tout au long de ces enquêtes, les chercheurs ont trouvé des preuves que les forces ukrainiennes ont lancé des frappes depuis des zones résidentielles peuplées et se sont basées sur des bâtiments civils dans 19 villes et villages de ces régions. Le Crisis Evidence Lab de l'organisation a analysé des images satellites pour corroborer davantage certains de ces incidents.

La plupart des zones résidentielles où les soldats se sont installés se trouvaient à des kilomètres des lignes de front. Il existait des alternatives viables qui ne mettaient pas en danger les civils - comme des bases militaires ou des zones densément boisées à proximité, ou d'autres structures plus éloignées des zones résidentielles. Dans les cas qu'elle a recensés, Amnesty International n'a pas connaissance que les militaires ukrainiens qui se sont installés dans des structures civiles situées dans des zones résidentielles aient demandé aux civils d'évacuer les bâtiments voisins ou les aient aidés à le faire.

Lancer des frappes depuis des zones civiles peuplées

Des survivants et des témoins de frappes russes dans les régions du Donbas, de Kharkiv et de Mykolaiv ont indiqué aux chercheurs d'Amnesty International que l'armée ukrainienne avait opéré près de leurs maisons au moment des frappes, exposant ainsi ces zones aux tirs de représailles des forces russes. Les chercheurs d'Amnesty International ont été témoins de tels agissements en de nombreux endroits.

Le droit international humanitaire impose à toutes les parties à un conflit d'éviter, dans toute la mesure du possible, de placer des objectifs militaires à l'intérieur ou à proximité de zones densément peuplées. Les autres obligations visant à protéger les civils des effets des attaques consistent notamment à éloigner les civils du voisinage des objectifs militaires et à donner un avertissement efficace des attaques susceptibles de toucher la population civile.

La mère d'un homme de 50 ans tué lors d'une attaque à la roquette le 10 juin dans un village au sud de Mykolaiv a déclaré à Amnesty International : " Les militaires logeaient dans une maison à côté de la nôtre et mon fils apportait souvent de la nourriture aux soldats. Je l'ai supplié plusieurs fois de ne pas s'approcher de là car j'avais peur pour sa sécurité. Cet après-midi-là, lorsque l'attaque a eu lieu, mon fils était dans la cour de notre maison et moi dans la maison. Il a été tué sur le coup. Son corps a été mis en lambeaux. Notre maison a été partiellement détruite". Les chercheurs d'Amnesty International ont trouvé du matériel et des uniformes militaires dans la maison voisine.

Mykola, qui vit dans une tour d'habitation dans un quartier de Lysychansk (Donbas) frappé à plusieurs reprises par des attaques russes qui ont tué au moins un homme âgé, a déclaré à Amnesty International : "Je ne comprends pas pourquoi nos militaires tirent depuis les villes et pas depuis le terrain." Un autre habitant, un homme de 50 ans, a déclaré : "Il y a définitivement une activité militaire dans le quartier. Quand il y a des tirs sortants, nous entendons ensuite des tirs entrants." Les chercheurs d'Amnesty International ont vu des soldats utiliser un immeuble résidentiel situé à une vingtaine de mètres de l'entrée de l'abri souterrain utilisé par les habitants où l'homme âgé a été tué....

