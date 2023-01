Les CDC ont finalement publié leurs analyses de surveillance de la sécurité VAERS pour les vaccins contre la COVID via la FOIA. Et maintenant on sait pourquoi ils ont essayé de les cacher (Substack)

Les CDC ont finalement publié leurs analyses de surveillance de la sécurité VAERS pour les vaccins contre la COVID via la FOIA. Et maintenant on sait pourquoi ils ont essayé de les cacher.

Article originel : CDC Finally Released Its VAERS Safety Monitoring Analyses for COVID Vaccines via FOIA. And now it's clear why they tried to hide them.

Par Josh Guetzkow

Substack, 5.01.23



RESUME

L'analyse des signaux de sécurité VAERS des CDC basée sur les rapports du 14 décembre 2020 au 29 juillet 2022 pour les vaccins contre la COVID-19 à ARNm montre des signaux de sécurité clairs pour le décès et une gamme d'événements indésirables (EI) thrombo-emboliques, cardiaques, neurologiques, hémorragiques, hématologiques, du système immunitaire et menstruels très préoccupants chez les adultes étatsuniens.



Il y avait 770 types différents d'événements indésirables qui présentaient des signaux de sécurité chez les 18 ans et plus, dont plus de 500 (ou 2/3) avaient un signal de sécurité plus important que la myocardite/péricardite.



L'analyse des CDC montre que le nombre d'événements indésirables graves signalés en moins de deux ans pour les vaccins à ARNm contre la COVID-19 est 5,5 fois plus important que tous les rapports sérieux pour les vaccins administrés aux adultes aux États-Unis depuis 2009 (~73 000 contre ~13 000).



Deux fois plus de rapports concernant le vaccin ARNm COVID-19 ont été classés comme graves par rapport à tous les autres vaccins administrés aux adultes (11 % contre 5,5 %). Cela correspond à la définition d'un signal de sécurité des CDC.



Il existe 96 signaux de sécurité pour les 12-17 ans, notamment : myocardite, péricardite, paralysie de Bell, ulcérations génitales, hypertension artérielle et fréquence cardiaque élevée, irrégularités menstruelles, incompétence des valves cardiaques, embolie pulmonaire, arythmie cardiaque, thromboses, épanchement péricardique et pleural, appendicite et appendice perforé, thrombocytopénie immunitaire, douleur thoracique, augmentation des taux de troponine, séjour en soins intensifs et traitement anticoagulant.



Il y a 66 signaux de sécurité pour les 5-11 ans, qui comprennent : myocardite, péricardite, dysfonctionnement ventriculaire et incompétence des valves cardiaques, épanchement péricardique et pleural, douleur thoracique, appendicite et appendicectomie, maladie de Kawasaki, irrégularités menstruelles, vitiligo et infection percée par le vaccin.



Les signaux de sécurité ne peuvent être rejetés comme étant dus à des rapports "stimulés", exagérés, frauduleux ou autrement gonflés artificiellement, pas plus qu'ils ne peuvent être rejetés en raison du nombre considérable de vaccins COVID administrés. Il y a plusieurs raisons à cela, mais la plus simple est la suivante : l'analyse des signaux de sécurité ne dépend pas du nombre de rapports, mais du fait que certains EI sont ou non rapportés à un taux plus élevé pour ces vaccins que pour les autres vaccins non COVID. D'autres raisons sont discutées dans le post complet ci-dessous.



En août 2022, les CDC ont déclaré à l'Epoch Times que les résultats de leur analyse des signaux de sécurité "étaient généralement conformes à l'exploration des données EB [Empirical Bayesian] [menée par la FDA], ne révélant aucun signal de sécurité supplémentaire inattendu". Donc, soit l'exploration des données de la FDA était cohérente avec la méthode des CDC - ce qui signifie qu'ils ont "généralement" trouvé le même grand nombre de signaux de sécurité hautement alarmants - soit les signaux qu'ils ont trouvés étaient attendus. Ou encore, ils ont menti. Nous ne le saurons peut-être jamais, car la FDA a refusé de publier ses résultats d'exploration des données....

