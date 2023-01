Mémo de la DARPA : Les États-Unis ont-ils créé le SRAS-CoV-2 ? (TrialSite News)

Dès janvier 2022, le groupe activiste-journaliste d'extrême droite Project Veritas a rapporté le fait qu'en mars 2018, la DARPA a rejeté une demande de financement d'EcoHealth Alliance "pour des raisons de sécurité et la notion qu'elle viole le gain de base de la fonction moratoire de recherche." Selon les documents obtenus par Veritas, l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID), qui fait partie de l'Institut national de la santé (NIH), sous la direction du Dr Anthony Fauci, est allé de l'avant et a financé la recherche à la fois à Wuhan, à l'Institut de virologie de Wuhan, et sur des sites étatsuniens. Veritas a rapporté que "le Dr Fauci a maintenu à plusieurs reprises, sous serment, que le NIH et le NIAID n'ont pas été impliqués dans le gain de la recherche fonctionnelle avec le programme EcoHealth Alliance. Mais selon les documents obtenus par Project Veritas, qui décrivent pourquoi la proposition d'EcoHealth Alliance a été rejetée, la DARPA a certainement classé la recherche comme un gain de fonction."





Un petit site d'information révèle une grande histoire ?

Ensuite, le 27 janvier 2022, le Fallbrook and Bonsall Village News a rapporté le mémorandum de la DARPA du 13 août 2021 qui déclarait que le "SRAS-COV2 est un vaccin recombinant de chauve-souris créé par les Etatsuniens ou son virus précurseur" (c'est nous qui soulignons), écrivait la DARPA. "Il a été créé par un programme de l'EcoHealth Alliance à l'Institut de virologie de Wuhan (WIV), comme le suggèrent les rapports entourant l'hypothèse de la fuite du laboratoire. Les détails de ce programme ont été dissimulés depuis le début de la pandémie. Ces détails se trouvent dans la réponse de la proposition de l'EcoHealth Alliance à la Broad Agency Announcement (BAA)HR00118S0017 du programme PREEMPT de la DARPA, datée de mars 2018, un document qui n'a pas encore été divulgué publiquement----SRAS-CoV-2 tel qu'il est apparu est probablement un précurseur, délibérément virulent, recombinant humanisé du SRASr-CoV qui devait faire l'objet d'une rétro-ingénierie dans un vaccin vivant atténué contre le SRASr-CoV."





La DARPA ne nie pas l'authenticité de ces documents

Ces documents ont été envoyés à TrialSite il y a plusieurs mois et, franchement, ils ont été traités avec un réel scepticisme. Récemment, TrialSite a reçu encore plus d'informations à ce sujet et a finalement cherché à mieux comprendre la validité et la véracité de ces artefacts, notamment l'existence du mémorandum de la DARPA du 13 août 2021.

Nous constatons qu'il est adressé à l'Inspecteur général du Département de la Défense par le Major Joseph Murphy, Commandant du Corps des Marines, de la DARPA. Mais ce document était-il authentique ? Pourrait-il s'agir d'un faux ?

Le sujet est le suivant : "RECHERCHE DES ORIGINES DU SRAS-CoV-2 AVEC LES PROGRAMMES DU GOUVERNEMENT ETATSUNIENS ANALYSE DES DOCUMENTS NON DIVULGUÉS".



Pour tenter de vérifier ce document, TrialSite a communiqué avec la DARPA. Dans l'e-mail, ce média explique que nous avons cherché à déterminer la validité et la véracité du document en circulation de Project Veritas sur papier à en-tête officiel de la DARPA censé discuter des origines du SRAS-CoV-2 comme du gouvernement étatsunien.

La DARPA a répondu. Tabatha Thompson, chef des communications de la DARPA, a répondu par écrit :

"L'agence n'est pas autorisée, en vertu de la réglementation fédérale sur les acquisitions, à discuter de l'identité des soumissionnaires d'un programme de la DARPA, et nous ne sommes pas en mesure de confirmer l'authenticité des documents publiés par Project Veritas.

L'agence n'a jamais financé EcoHealth Alliance directement, ni indirectement en tant que sous-traitant."

Il est intéressant de noter que Mme Thompson n'a jamais nié que le mémorandum était authentique. Nous, à TrialSite, sommes reconnaissants de la réponse de l'agence.



Au fil du temps, de nombreux aspects de la pandémie de la COVID-19 et des vaccins associés soulèvent de nombreuses questions. En voici quelques-unes : 1) d'où vient le SRAS-CoV-2, et 2) sur un autre plan, pourquoi les médias minimisent-ils les preuves importantes de problèmes avec nos vaccins à ARNm ? 3) Si ce mémo est exact, reflète-t-il la tentative de la DARPA d'établir la responsabilité de l'origine du SRAS-CoV-2 avec les NIH et EcoHealth Alliance ? Ou, d'autre part, 4) si le mémo de la DARPA est un faux (et encore une fois, la DARPA n'a pas voulu confirmer ou nier son authenticité), qui voudrait créer une telle controverse, un tel conflit et les conditions d'une division au sein de la société américaine ?

Si ce mémo est exact, c'est vraiment inquiétant, et le peuple étatsunien devra s'aligner pour un changement et exiger des réponses. Nous avons laissé un message à Project Veritas pour connaître leur point de vue et n'avons pas encore eu de réponse.