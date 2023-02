L’armée ukrainienne bombarde un hôpital à Donetsk à coup de Smerch à sous-munitions (Donbass Insider)

Quelques minutes à peine après ce bombardement de Makeyevka, l’armée ukrainienne a tiré deux roquettes de Smerch à sous-munitions sur les districts de Boudionovski et Proletarski (deux districts voisins) à Donetsk. Une des roquettes est tombée sur un garage de l’hôpital n°9 situé dans le district de Proletarski, et l’autre est tombée dans le district de Boudionovski, non sans avoir largué leurs sous-munitions en cours de route, endommageant de nombreuses habitations dans le district de Boudionovski, et blessant une civile.

Heureusement l’énorme roquette (3 m de long pour 30 cm de diamètre) n’est pas tombée directement sur le bâtiment principal de l’hôpital, mais sur un garage, évitant ainsi par miracle de faire de nombreuses victimes civiles parmi les patients. Les sapeurs ont dû chercher sur des centaines de mètres les multiples sous-munitions larguées par les deux roquettes de Smerch afin de détruire celles qui n’avaient pas explosé.

Voir mon reportage sur place :