L'histoire interne de UsForThem qui a obligé Pfizer à rendre des comptes pour avoir trompé les parents sur la sécurité du vaccin contre la Covid (Daily Sceptic)

L'histoire interne de UsForThem qui a obligé Pfizer à rendre des comptes pour avoir trompé les parents sur la sécurité du vaccin contre la Covid. Article originel : The Inside Story of How UsForThem Held Pfizer to Account for Misleading Parents about Covid Vaccine Safety Par Ben Kingsley* Daily Sceptic, 3.02.23

Le 2 décembre 2021, la BBC a publié sur son site web, son application d'information populaire et dans le programme BBC News at One une interview vidéo et un article d'accompagnement sous le titre ‘ Pfizer boss: Annual Covid jabs for years to come ’. ("Pfizer boss : Des vaccins annuels contre la Covid pour les années à venir").

L'interview réalisée par le rédacteur médical de la BBC, Fergus Walsh, sous la forme d'une conversation amicale au coin du feu, a donné au Dr Albert Bourla, président-directeur général de Pfizer, une opportunité promotionnelle gratuite que l'argent ne peut acheter - en tant que radiodiffuseur national de service public du Royaume-Uni, la BBC n'a généralement pas le droit de diffuser des publicités commerciales ou des placements de produits.

Comme on pouvait s'y attendre, Pfizer a profité de cette étonnante opportunité pour promouvoir l'adoption de son vaccin. Comme le suggère le slogan de la BBC, le message clé relayé par le Dr Bourla, en réponse à une question docilement orientée de M. Walsh, était que beaucoup plus de vaccins devraient être achetés et administrés pour maintenir des niveaux élevés de protection au Royaume-Uni. Il s'exprimait peu avant devant le gouvernement britannique pour l'achat de 54 millions de doses supplémentaires de vaccins Pfizer.

Parmi les encouragements explicites et implicites qu'il a adressés au Royaume-Uni pour qu'il commande davantage de vaccins de sa société, le Dr Bourla a insisté sur les mérites de la vaccination des enfants de moins de 12 ans en déclarant : " Il n'y a donc aucun doute dans mon esprit que les avantages sont entièrement en faveur de la vaccination des enfants de 5 à 11 ans au Royaume-Uni et en Europe ". Aucune mention des risques ou des effets indésirables potentiels, ni même de la pondération de tout autre facteur que les avantages apparents : En fait, il s'est avéré par la suite que l'article de la BBC avait mal cité le Dr Bourla, qui, dans l'enregistrement complet de l'interview vidéo, avait estimé que les avantages étaient "complètement en faveur" de la vaccination des jeunes enfants.



Malgré la force de l'argumentaire inconditionnel et superlatif du Dr Bourla en faveur de la vaccination des moins de 12 ans, les autorités réglementaires britanniques n'autoriseront pas l'utilisation du vaccin pour ces enfants avant la toute fin de l'année 2021 ; et ce, quelques mois seulement après que le JCVI - l'organisme qui conseille le gouvernement sur l'opportunité et le moment de déployer des vaccins au Royaume-Uni - ait déjà refusé de conseiller l'utilisation du vaccin. Cette décision est intervenue quelques mois seulement après que le JCVI - l'organe qui conseille le gouvernement sur l'opportunité et le moment de déployer les vaccins au Royaume-Uni - ait déjà refusé de conseiller au gouvernement de déployer un programme de vaccination de masse pour les enfants de 12 à 15 ans en bonne santé, au motif que "la marge de bénéfice, basée principalement sur une perspective de santé, est considérée comme trop faible pour soutenir un conseil sur un programme universel de vaccination d'enfants de 12 à 15 ans par ailleurs en bonne santé".



En réponse, peu de temps après la diffusion de l'interview, UsForThem a déposé une plainte auprès de la Prescription Medicines Code of Practice Authority (PMCPA) du Royaume-Uni, l'organisme de réglementation chargé de contrôler la promotion des médicaments sur ordonnance au Royaume-Uni. La plainte invoquait la nature ouvertement promotionnelle des reportages de la BBC et remettait en question la conformité des commentaires du Dr Bourla sur les enfants avec les règles apparemment strictes régissant la promotion des médicaments au Royaume-Uni.

Plus d'un an plus tard, à l'issue d'un long processus d'évaluation et d'un appel tout aussi long de Pfizer contre les conclusions initiales accablantes de la PMCPA, la plainte et toutes les conclusions de la PMCPA ont été rendues publiques dans un rapport de cas publié sur le site Web de l'organisme de réglementation. Bien que certains aspects de cette plainte n'aient finalement pas été retenus en appel, il est important de noter qu'une commission d'appel nommée par l'industrie a confirmé les conclusions initiales du PMCPA selon lesquelles les commentaires du Dr Bourla sur la vaccination des enfants de cinq à onze ans étaient de nature promotionnelle, et étaient à la fois trompeurs et non fondés quant à la sécurité de la vaccination de ce groupe d'âge.



Dans le cadre de sa défense contre la plainte de UsForThem, Pfizer a invoqué le contenu d'un document d'information interne qui avait été préparé pour le PDG par l'équipe de conformité de Pfizer au Royaume-Uni avant que l'interview de la BBC n'ait lieu. Pfizer a d'abord demandé que ce document ne soit pas communiqué à UsForThem, au motif qu'il était confidentiel. Lorsque UsForThem a ensuite demandé à voir le document (au motif qu'il n'était pas possible de répondre pleinement à l'appel de Pfizer sans ce document), UsForThem s'est vu proposer une version partiellement caviardée, et seulement aux termes d'un engagement de confidentialité perpétuel et général.

Sans connaître le contenu de ce document, ni la portée des expurgations, UsForThem n'était pas disposée à prendre un engagement inconditionnel de confidentialité générale et perpétuelle, mais a accepté à contrecœur d'accepter le document expurgé et de le garder confidentiel, sous réserve d'une exception limitée : si UsForThem pensait raisonnablement que le document expurgé révélait des preuves de négligence grave ou d'actes répréhensibles de la part de Pfizer ou de toute autre personne, y compris des preuves d'atteinte irréfléchie ou délibérée à la santé publique des enfants, UsForThem serait autorisée à partager le document, à titre confidentiel, avec les membres du Parlement britannique. Royaume-Uni.