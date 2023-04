La Russie brouille les bombes intelligentes étatsuniennes en Ukraine, selon des documents divulgués (Politico)

La Russie brouille les bombes intelligentes étatsuniennes en Ukraine, selon des documents divulgués Article originel : Russia jamming U.S. smart bombs in Ukraine, leaked docs say Politico, 21.04.23

Les bombes intelligentes de fabrication étatsunienne sont victimes du brouillage électronique russe en Ukraine, ce qui leur fait manquer leurs cibles, selon des documents divulgués et confirmés par un fonctionnaire du ministère de la défense.

Dans certains cas, les armes n'explosaient pas non plus en raison d'un problème technique, auquel les troupes ukrainiennes ont depuis remédié.

Cette nouvelle vient s'ajouter à un tableau de plus en plus sombre de l'état de l'armée ukrainienne, qui ressort d'une série de documents top secrets des services de renseignement qui ont fuité sur les réseaux sociaux et ont été révélés au cours de la semaine dernière. Ces documents montrent que Washington est très préoccupé par la diminution des munitions et des défenses aériennes de Kiev, ce qui pourrait l'empêcher d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixés pour la contre-offensive prévue au printemps.

En décembre, le Pentagone a commencé à envoyer à Kiev des équipements de pointe permettant de convertir les munitions aériennes non guidées en "bombes intelligentes" guidées avec précision, capables d'atteindre des cibles russes avec un degré de précision plus élevé...

