Zelensky a détourné 400 millions de dollars alloués par les Etats-Unis pour l'achat de carburant selon Seymour Hersh

Article originel : Zelensky Embezzled $400 Million Allocated By The US For Purchasing Fuel – Seymour Hersh

Eurasian Times

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a détourné des centaines de millions de dollars alloués par les États-Unis pour l'achat de carburant, selon le journaliste Seymour Hersh, lauréat du prix Pulitzer.

Dans son blog, Hersh écrit - Le gouvernement ukrainien, dirigé par Volodymyr Zelensky, a utilisé l'argent des contribuables étatsuniens pour payer très cher le carburant diesel dont l'armée ukrainienne a un besoin vital et qui lui permet de rester en mouvement dans sa guerre contre la Russie. On ne sait pas combien le gouvernement Zelensky paie par gallon pour le carburant, mais le Pentagone payait jusqu'à 400 dollars par gallon pour transporter l'essence d'un port au Pakistan, par camion ou parachute, jusqu'en Afghanistan pendant les décennies de guerre étatsunienne dans ce pays. La question de la corruption a été directement soulevée avec Zelensky lors d'une réunion en janvier dernier à Kiev avec le directeur de la CIA, William Burns. Le message qu'il a adressé au président ukrainien, m'a dit un fonctionnaire des services de renseignement ayant une connaissance directe de la réunion, était digne d'un film sur la mafia des années 1950. Les généraux et les hauts fonctionnaires de Kiev étaient en colère contre ce qu'ils considéraient comme la cupidité de Zelensky. Burns a donc expliqué au président ukrainien qu'"il prenait une part plus importante de l'argent de l'écrémage que celle qui revenait aux généraux". Burns a également présenté à Zelensky une liste de trente-cinq généraux et hauts fonctionnaires dont la corruption était connue de la CIA et d'autres membres du gouvernement étatsunien. Zelensky a répondu à la pression étatsuneinne dix jours plus tard en limogeant publiquement dix des fonctionnaires les plus ostentatoires de la liste et en ne faisant pas grand-chose d'autre. "Les dix personnes dont il s'est débarrassé se vantaient effrontément de l'argent qu'elles possédaient, se promenant à Kiev dans leur nouvelle Mercedes", m'a dit le responsable des services de renseignement. Entre-temps, Hersh, citant un responsable des services de renseignement, a déclaré que le sabotage des oléoducs Nord Stream et l'absence de planification stratégique concernant l'Ukraine avaient provoqué un fossé croissant entre la Maison Blanche et la communauté des services de renseignement des États-Unis. "Il y a une rupture totale entre la direction de la Maison Blanche et la communauté du renseignement", a déclaré le responsable du renseignement cité par Hersh.

Cette rupture présumée remonte à l'opération secrète de l'automne dernier visant à faire exploser les oléoducs russes Nord Stream, opération qui aurait été ordonnée par le président Joe Biden. "La destruction des oléoducs Nord Stream n'a jamais été discutée, ni même connue à l'avance, par la communauté", a déclaré le fonctionnaire. Un autre point qui divise l'administration Biden et la communauté du renseignement est le manque de planification concernant l'Ukraine. Le fonctionnaire a souligné la décision de M. Biden de déployer deux brigades à quelques kilomètres de la frontière ukrainienne en réponse à l'opération militaire spéciale de la Russie. Les effectifs réels des 101e et 82e divisions aéroportées pourraient s'élever à plus de 20 000 hommes, mais il n'y a toujours "aucune preuve qu'un haut responsable de la Maison Blanche sache réellement ce qui se passe dans" les brigades, ont déclaré les responsables des services de renseignement à Hersh.

"Sont-ils là dans le cadre d'un exercice de l'OTAN ou pour servir avec les unités de combat de l'OTAN si l'Occident décide de se confronter à des unités russes à l'intérieur de l'Ukraine ? Sont-ils là pour s'entraîner ou pour servir de déclencheur ? Les règles d'engagement stipulent qu'ils ne peuvent pas attaquer les Russes à moins que nos hommes ne soient attaqués", a déclaré le fonctionnaire. Le fonctionnaire a ajouté que si la Maison Blanche manque de clarté quant à sa politique en Ukraine, le Pentagone se prépare avec un certain optimisme à la fin du conflit. Il y a deux mois, l'état-major interarmées étatsuniens a chargé des membres de l'état-major de rédiger un traité de fin de guerre à présenter aux Russes "après leur défaite sur le champ de bataille ukrainien", a déclaré M. Hersh, citant une source. Mais on ne sait toujours pas ce qui se passera si le scénario du Pentagone tourne mal et que les forces ukrainiennes échouent sur le champ de bataille : Les deux brigades étatsuniennes déployées à proximité de la zone de guerre "rejoindront-elles les troupes de l'OTAN et affronteront-elles l'armée russe à l'intérieur de l'Ukraine ?". demande Hersh.