[Vidéo] Laurent Mucchielli : « L’alliance entre les intérêts publics et privés a réussi à organiser un contrôle à peu près total de l’information » (Nexus)

Laurent Mucchielli est sociologue français, directeur de recherche au CNRS, spécialisé dans la sociologie de la délinquance et des politiques de sécurité. Dans cet entretien de près d’une heure, Laurent Mucchielli dénonce les trafics d’influence et de corruption.Il est interrogé par Armel Joubert des Ouches, journaliste reporter au magazine Nexus.



◆ Une uniformisation douteuse

« Le fait de prétendre résoudre les problèmes de santé uniquement par des produits industriels faits de manière uniforme, les mêmes pour tous », est pour Laurent Mucchielli particulièrement suspect. « On pourrait aller dans tous les aspects de marketing mensongers, de fabrication de crédulité auprès des gens, prétendre qu’on a aujourd’hui des vaccins miracles qui vont tout régler, que tous les cancers vont disparaître, que le vieillissement va disparaître, qu’on va vivre de plus en plus longtemps, débouchant sur des théories transhumanistes… tout cela n’est pas possible sans les alliances avec les institutions publiques à la fois nationales et internationales. Ces alliances se font d’autant plus naturellement que lesdites institutions publiques sont en train d’abandonner leur rôle fondamental et premier d’être garantes des intérêts communs, de protéger des populations et d’être un peu le gendarme de ce monde sans foi ni loi qu’est le monde capitaliste. »



◆ Le monde capitaliste ? Un monde sans foi ni loi

Pour Laurent Mucchielli, « le secteur industriel pharmaceutique est une caricature de ce fonctionnement capitaliste. Tout est bon pour vendre sa cam’ et nous, êtres humains, sommes traités comme du bétail exactement comme on traitait un troupeau de canards ou de brebis. Si l’État abandonne ce rôle-là de gardien, de protecteur […] ceci est malheureusement la conséquence logique, fatale, directe de ce qui est la nouvelle doctrine des démocraties libérales, occidentales. Et donc tout cela est possible puisque la nouvelle doctrine qui a pris à peu près tous les gouvernements des pays occidentaux, c’est la doctrine du partenariat public privé. L’État n’est plus le protecteur des populations, le garant, le gendarme, c’est aujourd’hui un partenaire des intérêts privés commerciaux. C’est évidemment un formidable accélérateur des phénomènes de corruption. »