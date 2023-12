Le Times of Israel publie, puis supprime un article appelant au génocide (Palestine Chronicle)

Le Times of Israel publie, puis supprime un article appelant au génocide. Article originel : ‘Palestine Must Be Obliterated’: ‘Times of Israel’ Publishes, Deletes Article Calling for Genocide Palestine Chronicle, 14.12.23

Un article paru dans le populaire journal israélien The Times of Israel jeudi, appelant ouvertement au génocide du peuple palestinien. Bien que l’article semble avoir été retiré de la section blog du site Web, il est toujours accessible via la bibliothèque numérique Internet Archive.

L’article mentionne le blogueur Jeffrey Camras, de Chicago, comme auteur, qui est décrit dans la biographie comme une personne ayant un « amour profond pour le peuple juif et l’État d’Israël ».

« Pour réparer un tort, pour faire la paix et aller de l’avant, la Palestine doit être anéantie », écrit Camras, ajoutant : « C’est un affront à la société, à la morale, à l’humanité. Il représente le mensonge et l’antisémitisme, l’oppression et la terreur. Rien de plus. »

Il a également écrit,

« Personne ne se soucie des Palestiniens. Les soins pour eux existent uniquement sous la forme de plaidoyer anti-israélien, PAS de soutien pro-palestinien.

« Israël (et vous, le lecteur) devez mettre sa foi en la Torah et en Hachem pour accomplir notre destin ; établir la souveraineté sur Har HaBayit. Faites-le aujourd’hui ! . Conquérez les terres bibliques restantes au Liban, en Syrie et en Jordanie. Faites-le diplomatiquement ou militairement. »..



Dans un article précédent, toujours sur la page du Times of Israel, intitulé « A Halachic Solution Is a Diplomatic Solution », également publié dans la section des blogs du Times of Israel, le 18 avril, Camras a écrit : « Pour changer la trajectoire du conflit israélo-palestinien, nous devons transformer le conflit d’un conflit national en conflit religieux. »

Le dernier article a été publié jeudi après-midi, à peu près au même moment où des milliers d’extrémistes juifs israéliens ont participé à un défilé provocateur dans la ville palestinienne occupée de Jérusalem-Est, scandant des slogans racistes tels que « mort aux Arabes ».

Il n’était pas clair quand l’article a été retiré du site Web, mais selon la version de la pièce accessible par la Palestine Chronicle dans la bibliothèque numérique Internet Archive, l’entrée a été publiée le jeudi 18 mai à 15h32...



Lire la suite