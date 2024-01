Benjamin Netanyahu rejette les appels des Etats-Unis en faveur d'un Etat palestinien / Josep Borrell affirme qu'Israël a financé le Hamas / L'UE prend des sanctions contre six personnes accusées de financer le Hamas (Sky News/AFP)

---

Un fonctionnaire de l'UE affirme qu'Israël a financé le Hamas

EU official says Israel has been financing Hamas

Sky News, 19.01.24

Le responsable de la politique étrangère de l'Union européenne, Josep Borrell, a déclaré dans un discours prononcé aujourd'hui qu'Israël avait financé la création du Hamas dans le but d'affaiblir l'Autorité palestinienne.

Benjamin Netanyahu a précédemment démenti les accusations de ses opposants en Israël et de certains médias internationaux selon lesquelles son gouvernement a passé des années à soutenir activement le Hamas à Gaza.

"Oui, le Hamas a été financé par le gouvernement israélien dans le but d'affaiblir l'Autorité palestinienne dirigée par le Fatah", a déclaré M. Borrell lors d'un discours à l'université de Valladolid, en Espagne, sans donner plus de détails sur ce financement présumé.

Entre-temps, l'UE est également sur le point d'adopter un régime de sanctions spécifiques visant le groupe militant palestinien Hamas, un fonctionnaire ayant déclaré que les premières mesures viseraient six personnes impliquées dans le financement du Hamas.

"Ce que nous faisons maintenant - cela a été fait aujourd'hui et je pense que cela sera annoncé dans les prochaines heures - [c'est que] nous avons adopté un régime spécifique pour le Hamas. Nous avons dressé une liste de six personnes", a déclaré le fonctionnaire, qui s'est exprimé sous le couvert de l'anonymat.

Il a ajouté que ces six personnes étaient toutes originaires de pays arabes ou africains.