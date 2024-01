[MAJ] Les Jts de TF1 et France 2 ont passé quasiment sous silence le verdict de la CIJ sur les accusations de génocide à l'encontre d'Israël

MAJ : Ni les Jts de 13h de TF1 et de France 2 du 26.01.24 et du 27.01.24 n'ont abordé le sujet. Ni les Jts de Tf1 et de France 2 de 20h du 27.01.24 n'ont abordé le sujet. A noter que le Jt de France 2 ce soir (27.01.24) a longuement abordé les accusations d'Israël selon laquelle l'UNRWA, agence de l'ONU a abrité des salariés impliqués dans l'attaque du 7 octobre du Hamas. Le présentateur du JT lance le sujet avec un mini-reportage : ( "Attaques du 7 octobre. Des agents de l'ONU complices ? " A 10'50'' dans le JT) , le traitement de cette actualité dure 2'50". Soit 2'50" pour les accusations d'Israël à l'encontre de l'ONU et 13 secondes (sans mini-reportage, voir ci-dessous) pour le verdict de la CIJ à l'encontre d'Israël. Un traitement sélectif de l'information ? A noter que la rédaction du JT de 20h et de 13h de TF1 a fait silence complet tant sur le verdict de la CIJ que sur les accusations d'Israël à l'encontre de l'ONU.

Le Jt de France 2 de 20h, en date du 26.01.24 (hier), a traité le sujet en 13 secondes après 27 minutes d'actualité nationale. Le présentateur après avoir évoqué la désorganisation à Gaza city :



"L'actualité à l'étranger, avec ces images symptomatiques de l'attente et du besoin urgence d'aide à Gaza city avec une désorganisation évoquée par la plus haute juridiction de l'ONU..."



en vient à parler du verdict de la Cour Internationale de Justice en 13 secondes chrono :

"...La cour internationale de justice qui demande à Israël, je cite, de faire tout son possible pour empêcher tout éventuel acte de génocide dans la bande de Gaza soulignant l'urgence de permettre l'acheminement et la distribution d'une aide humanitaire sur place".



Tout cela débité à un rythme impressionnant et balancé entre un sujet sur la loi immigration (avec mini-reportage à l'appui : "Haro sur le conseil constitutionnel") et un sujet sur l'Intelligence artificielle (avec mini-reportage également). Rien sur les dévastations des terribles bombardements israéliens sur Gaza. Aucune image qui pourrait évoquer "l'éventuel acte de génocide", On y voit au contraire sur le peu d'images diffusées à l'antenne pendant que le présentateur débite son texte lu sur le prompteur à une vitesse record, des Gazouis en attente d'aide humanitaire.



Difficile de faire moins ou alors autant faire comme dans le Jt de Tf1 de 20h (du 26.01.24, hier) et ne pas traiter le sujet du tout. Il semble que le sujet n'intéresse pas les rédactions dans le PAF hormis France 24 qui a largement couvert le sujet. A chacun sa ligne éditoriale ?