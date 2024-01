Rapport de situation sur la guerre en Palestine : Assainir le langage alors que la guerre s’intensifie (MoA)

L’armée israélienne a entamé une nouvelle phase moins intense de son invasion de Gaza, a déclaré lundi son porte-parole en chef, après des semaines de pression des États-Unis et d’autres alliés pour réduire une offensive qui a causé une dévastation généralisée et la mort de civils.

Rapport de situation sur la guerre en Palestine : Assainir le langage alors que la guerre s’intensifie Article originel : Palestine SitRep: Sanitizing Language While The War Escalates Moon of Alabama, 09.01.24

La Canadian Broadcast Corporation utilise un langage inoffensif pour décrire les attaques aériennes israéliennes alors qu'elle brutalise les informations sur les attaques terrestres du Hamas. Elle le justifie même :

"Des mots différents sont utilisés parce que, bien qu'ils fassent tous deux des morts et des blessés, les événements qu'ils décrivent sont très différents", écrit M. Waugh. "Le raid a vu des hommes armés du Hamas franchir la barrière frontalière et attaquer directement les Israéliens avec des armes à feu, des couteaux et des explosifs. Les hommes armés ont poursuivi des festivaliers, attaqué des kibboutzniks et leur ont tiré dessus, se sont battus au corps à corps et ont lancé des grenades. L'attaque a été brutale, souvent vicieuse et certainement meurtrière".

"Les bombes larguées à des milliers de mètres et les obus d'artillerie lancés sur Gaza à des kilomètres de distance provoquent la mort et la destruction à grande échelle, mais ils sont exécutés à distance", poursuit M. Waugh. "Les résultats mortels sont invisibles pour ceux qui les ont provoqués et la source est invisible pour ceux qui souffrent et meurent.



Tous ces efforts de censure et de désinformation cachent la réalité de cette guerre brutale au public occidental.

Et ce, alors que les attaques extrêmement brutales d'Israël sur Gaza se poursuivent et que les forces d'occupation pénètrent désormais dans le centre de la bande de Gaza :

Les attaques israéliennes autour du dernier hôpital du centre de Gaza ont provoqué la fuite de centaines de civils déplacés au cours du week-end et forcé la plupart des travailleurs médicaux à évacuer, laissant les blessés sans bonnes options pour se faire soigner alors que les combats s'intensifient dans la région.



Des organisations telles que Médecins sans frontières, le Comité international de secours et Medical Aid for Palestinians ont retiré leur personnel de l'hôpital al-Aqsa ces derniers jours, après que les zones environnantes de la région de Deir al-Balah ont été la cible d'attaques de drones et de tirs de snipers, et que les habitants ont reçu des avertissements des forces de défense israéliennes les invitant à évacuer les lieux.



Les personnes qui avaient déjà fui le nord de la bande de Gaza doivent maintenant se déplacer plus au sud, vers Rafah, où Israël les bombarde également.

Les assassinats ciblés de journalistes et d'universitaires se poursuivent. Cependant, aucun d'entre eux n'appartient au Hamas et l'objectif déclaré d'Israël de l'éliminer n'est certainement pas en vue. Les tirs de missiles du Hamas sur des cibles en Israël se poursuivent. Même si la plupart d'entre eux sont inoffensifs, ils suscitent l'inquiétude. Dans le nord d'Israël, les attaques réciproques entre le Hezbollah et les forces d'occupation se poursuivent également.

Ali Hashem علي هاشم @alihashem_tv - 9:54 UTC - 9 janvier 2024

Le Hezbollah annonce avoir pris pour cible le quartier général du commandement de la région nord de l'armée israélienne dans la ville de Safed (à 13 kilomètres de la frontière) avec un certain nombre de drones chargés d'explosifs. L'attaque a été menée en représailles à l'assassinat par Israël de Saleh Arouri et Wissam Tawil.