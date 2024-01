Rapport de situation sur la guerre en Palestine : La résistance libanaise cause des pertes à l'ennemi et est prête à repousser les attaques (MoA)

Rapport de situation sur la guerre en Palestine : La résistance libanaise cause des pertes à l'ennemi et est prête à repousser les attaques

Moon of Alabama, 5.01.24

Sur le site Naked Capitalism, Yves Smith jette un nouveau regard sur la situation en Palestine et dans les environs :

Israel Shifts to Targeted Escalation, With Justification for Entry into Lebanon One Likely Aim ("Israël passe à une escalade ciblée, avec pour objectif probable de justifier son entrée au Liban")



Après l'assassinat de Saleh al-Arouri, chef adjoint de l'aile politique du Hamas, à Beyrouth, la situation à la frontière va probablement s'aggraver :

Alastair Crooke a rapporté que les résidents israéliens du nord qui avaient évacué ou fui exigeaient de ne pas pouvoir voir les forces libanaises depuis la frontière. Le gouvernement leur a répondu qu'ils pourraient revenir d'ici la fin du mois de janvier, ce qui semble difficile (j'ai trouvé une confirmation dans une source imprimée, mais en raison de l'état de la recherche, je ne peux pas la retrouver). Étant donné que le Liban n'aurait jamais accepté de céder un territoire pour améliorer la santé mentale de ses voisins israéliens, cet engagement impliquerait une invasion, ce que Crooke a lu.

Scott Ritter semble avoir perçu des demandes similaires, mais les a dépeintes comme de simples menaces, selon lesquelles Israël n'oserait pas tenter une incursion parce qu'il était pratiquement sûr de perdre. Comme Ritter l'a déjà décrit, Israël a perdu ses deux derniers jeux de guerre contre le Hamas et le Hezbollah, même si les États-Unis se sont joints à la guerre. Ritter a également décrit à quel point le Hezbollah s'est amélioré depuis 2006, lorsqu'il a battu Israël, alors que les forces israéliennes, selon Ritter, sont de troisième ordre. Et le Hezbollah dispose d'un réseau de tunnels qui fait passer celui du Hamas pour un parent pauvre.

...

Outre le fait que l'attaque réussie de Beyrouth représente un véritable coup dur et remonte le moral d'Israël, elle semble également donner l'impression qu'une extension de la guerre au Liban serait le résultat d'une escalade du Hezbollah, par opposition à une initiative d'Israël (qui espère une réponse à la provocation comme couverture). Voir par exemple le titre de DW : Hezbollah’s revenge for Beirut killing: Will it lead to war? (La vengeance du Hezbollah pour la tuerie de Beyrouth : La guerre s'ensuivra-t-elle ?)



On peut se demander pourquoi Israël semble s'engager dans une invasion du Liban. S'agit-il d'une décision strictement interne, parce qu'il est politiquement inacceptable pour Israël d'abandonner des villes frontalières ? Israël s'inquiète-t-il de l'affaiblissement du soutien étatsunien, témoin de la pression exercée pour réduire (au moins optiquement) la campagne d'Israël à Gaza ? Aljazeera présente un point de vue largement répandu, selon lequel Netanyahou est fortement motivé pour maintenir la guerre à un niveau élevé, bien qu'il ait probablement quelques alliés enragés :

...

Oui, Netanyahu a quelques raisons de poursuivre la guerre en l'intensifiant. Mais ce n'est probablement pas parce qu'il craint une enquête sur la façon dont il en est arrivé à la guerre, comme le laisse entendre Aljazeerah. De telles enquêtes peuvent être truquées. Mais Netanyahu a un intérêt personnel plus important (pour lui).

Un article publié il y a deux jours par le Washington Post capture l'essence de sa motivation :

Les divisions sont de plus en plus visibles au sein du cabinet de guerre d'urgence dans lequel Netanyahu partage le pouvoir avec son rival politique, l'ancien chef d'état-major de Tsahal Benny Gantz, entre autres. M. Gantz et le ministre de la défense Yoav Gallant ont refusé d'apparaître aux côtés de M. Netanyahu lors de récentes conférences de presse. Tous deux se sont montrés plus ouverts aux idées avancées par M. Biden concernant un gouvernement d'après-guerre à Gaza qui s'appuierait sur une Autorité palestinienne restaurée, une idée que M. Netanyahou et les membres les plus extrémistes de sa coalition ont rejetée.

M. Gantz, dont la popularité a grimpé en flèche, a déclaré que la politique et les enquêtes sur les échecs du 7 octobre devraient attendre que la guerre s'apaise. Alors que certaines troupes se retirent de Gaza, les observateurs politiques surveillent de près tout signe indiquant que M. Gantz serait prêt à passer à l'action.

M. Gantz pourrait déclencher de nouvelles élections en persuadant cinq membres de la coalition, dont beaucoup ont critiqué M. Netanyahu, de se joindre à un vote de défiance.

"Dès que M. Gantz aurait l'impression de pouvoir quitter le cabinet de guerre, la boule de neige commencerait à rouler", a déclaré Mme Talshir. "Cela commence à être plus possible car la situation à Gaza se stabilise.

"Bien sûr, a-t-elle ajouté, si nous avons un deuxième front avec le Hezbollah, tout changera à nouveau.