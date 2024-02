Un conseiller de Joe Biden exprime ses regrets sur Gaza lors d'une réunion privée et déclare qu'il n'a aucune confiance envers le gouvernement israélien pour créer un Etat palestinien (New York Times)

Un conseiller de Joe Biden exprime ses regrets sur Gaza lors d'une réunion privée avec des Etatsuniens d'origine arabe

Article originel : In Private Remarks to Arab Americans, Biden Aide Expresses Regrets on Gaza

New York Times, 09.02.24



Lors d'une réunion à huis clos, le conseiller a fait part de certains des regrets les plus clairs de l'administration pour sa réponse à la guerre de Gaza, signe de la pression croissante exercée par les démocrates sur le président Biden.

Lors d'une réunion à huis clos avec des dirigeants arabo-étatsuniens dans le Michigan cette semaine, l'un des principaux collaborateurs du président Biden en matière de politique étrangère a reconnu les erreurs commises par l'administration dans sa réponse à la guerre de Gaza, déclarant qu'il n'avait "aucune confiance" dans la volonté du gouvernement israélien de prendre des "mesures significatives" en vue de la création d'un État palestinien.

Ces remarques interviennent après des mois d'admonestations publiques et privées de la part de l'administration Biden pour qu'Israël adopte une approche plus chirurgicale dans un conflit qui a tué plus de 27 000 Palestiniens, selon les autorités sanitaires de Gaza. Jeudi, M. Biden a lui-même déclaré qu'Israël avait "dépassé les bornes" dans sa réponse à l'attaque du Hamas le 7 octobre.

Le collaborateur de M. Biden, Jon Finer, conseiller adjoint à la sécurité nationale,..

Lire la suite