Hey l'Allemagne ! Arrêtez d’armer le génocide israélien à Gaza ! (Common Dreams)

D’un océan à l’autre, des délégations de CODEPINK ont protesté devant des missions diplomatiques allemandes à l’appui de l’affaire du Nicaragua contre l’Allemagne devant la Cour internationale de justice, ou CIJ, pour complicité dans le génocide israélien qui a tué ou blessé plus de 100000 Palestiniens à Gaza.

Le 8 avril 2024, le premier jour de la procédure de la CIJ dans l’affaire Nicaragua contre l'Allemagne, des piquets de grève et des livraisons de lettres ont eu lieu à Washington, D.C., New York, Los Angeles, Chicago, Boston, San Francisco, Houston, Miami et Seattle. Les manifestants ont fait écho aux demandes du Nicaragua à la Cour mondiale d’ordonner à l’Allemagne et aux États-Unis de cesser de fournir des armes à Israël. Selon le Stockholm International Peace Research Institute, les États-Unis fournissent 69 p. 100 de l’arsenal d’Israël; l’Allemagne fournit 30 p. 100 de l’armement.

Benjamin Alvarez Gruber, correspondant étatsunien pour Deutsche Welle (DW), télévision d’État allemande, a couvert l’histoire à l’ambassade allemande de D.C. où les organisateurs de CODEPINK Medea Benjamin, Julia Norman et l’étatsuno-palestinien Moataz Salim ont dirigé la délégation. Les participants se sont rendus au bureau de l’ambassade pour remettre une lettre « Arrêtez les armes, rétablissez l’aide de l’UNRWA » ...



