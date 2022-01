Comment les CDC ont trompé le monde (SPR)

Tout au long de la pandémie, le Center for Disease Control (CDC) des États-Unis a publié de nombreuses études fausses et trompeuses qui ont renforcé les objectifs politiques nationaux et internationaux et guidé la censure des médias sociaux. Trois exemples récents illustrent la question.

1) Covid, enfants et diabète

Une étude récente du CDC a suggéré à tort que le covid augmentait le risque de diabète de type 1 ou de type 2 chez les enfants, voir les critiques ici et ici (l'étude n'a pas pris en compte les taux d'obésité, par exemple). L'étude trompeuse du CDC a été publiée parallèlement à la campagne de vaccination des enfants covid en cours.