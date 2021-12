Un document de Pfizer concède qu'il y a une forte augmentation du type d'effets indésirables de son vaccin (Daily Telegraph)

Guy Hatchard : Un document de Pfizer concède qu'il y a une forte augmentation du type d'effets indésirables de son vaccin. Article originel : Guy Hatchard: Pfizer document concedes that there is a large increase in types of adverse event reaction to its vaccine Daily Telegraph, 9.12.21

Un document publié par Pfizer, apparemment à la suite d'une ordonnance du tribunal étatsunien sur la liberté d'information, révèle un vaste éventail d'effets indésirables de vaccins jusqu'alors inconnus, compilés à partir de sources officielles du monde entier.

Pfizer admet qu'il s'agit d'une "forte augmentation" des rapports d'événements indésirables et que même cet énorme volume est sous-déclaré.

Plus de 100 maladies sont répertoriées, dont beaucoup sont très graves.

Ce document a été compilé par Pfizer dans les tout premiers jours du déploiement du vaccin en Nouvelle-Zélande, mais n'a peut-être pas été fourni à notre gouvernement.

Nous examinons les implications pour le gouvernement.



Jusqu'à présent, les médecins généralistes et les hôpitaux néo-zélandais ont reçu une fiche d'information de Pfizer énumérant 21 effets indésirables possibles à la suite de la vaccination.

Tous ces effets sont mineurs et ne nécessitent que peu ou pas de traitement autre que le repos, à l'exception des réactions allergiques graves, de la myocardite et de la péricardite (inflammation du cœur). En conséquence, la plupart des milliers de Néo-Zélandais qui ont signalé des effets indésirables après la vaccination ont été renvoyés chez eux avec pour seul conseil de prendre une aspirine et de se reposer. Certains se sont vu dire que leur état pouvait être dû à des événements médicaux sans rapport avec le vaccin, à des troubles psychosomatiques ou à leur anxiété.

S'appuyant sur la courte fiche d'information officielle de Pfizer, Medsafe, notre organisme néo-zélandais de réglementation des médicaments, n'a accepté qu'un seul des plus de 100 décès qui lui ont été signalés comme étant liés à la vaccination. La plupart des cas sont répertoriés comme non liés, en cours d'investigation ou inconnus. En revanche, le NZ Health Forum et d'autres groupes ont recueilli des rapports non officiels sur les effets indésirables et les décès liés à la vaccination. Sur les plus de 670 rapports de décès compilés par le Forum, 270 ont déjà fait l'objet d'une enquête par des professionnels de la santé et sont étroitement liés à des effets indésirables connus. Après la publication du nouveau document de Pfizer, on s'attend à ce que beaucoup d'autres soient liés à la vaccination. Les rapports décrivent des symptômes tels que douleurs thoraciques, brouillard cérébral, fatigue extrême, symptômes neurologiques, tachycardie, accidents vasculaires cérébraux, crises cardiaques, et bien d'autres encore. Les données recueillies suggèrent que jusqu'à deux tiers des demandes de renseignements sur les événements indésirables adressées au personnel médical par des personnes vaccinées n'ont pas été signalées au CARM, le système néo-zélandais de notification des événements indésirables. Medsafe lui-même estime dans son Guide to Adverse Reaction Reporting qu'en Nouvelle-Zélande, seuls 5 % des événements indésirables sont signalés. Par conséquent, le public néo-zélandais n'est absolument pas conscient de l'étendue des risques possibles de la vaccination.



Le document de Pfizer, qui vient d'être publié, circule largement dans le domaine public et peut être téléchargé sur des sites Internet :

5.3.6 ANALYSE CUMULATIVE DES RAPPORTS D'ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES POST-AUTORISATION DU PF-07302048 (BNT162B2) REÇUS JUSQU'AU 28 FÉVRIER 2021.

Les effets secondaires signalés sont donc antérieurs au déploiement du vaccin en Nouvelle-Zélande. Le rapport lui-même a été finalisé par Pfizer le 30 avril 2021. Pfizer a-t-il fourni ces informations à notre gouvernement au début de notre programme de vaccination universelle ? Si tel était le cas, les résultats auraient dû être partagés avec nos professionnels de la santé, nos politiciens et le public. Bon nombre des plus de 100 nouveaux types d'effets indésirables répertoriés par Pfizer dans ce document de 38 pages présentent des risques à long terme pour la santé. Jusqu'à très récemment, ce document n'était pas divulgué par Pfizer qui soutenait qu'il devait rester confidentiel. Il est fort possible qu'un très grand nombre de Néo-Zélandais subissent des dommages à long terme en conséquence.



Comment cela a-t-il pu se produire à l'insu de tous ?

Bien que le vaccin Pfizer ait fait l'objet d'essais très courts et n'ait reçu qu'une approbation provisoire, Medsafe n'a pas mis à jour son système de notification des événements indésirables CARM pour le rendre obligatoire plutôt que volontaire.

Medsafe n'a pas conseillé aux médecins généralistes et au personnel hospitalier d'être très attentifs aux événements indésirables et de les signaler rapidement et en détail.

Le gouvernement a ignoré le nombre sans précédent d'événements indésirables signalés à Medsafe et circulant dans la communauté et sur les médias sociaux.

Le gouvernement a lancé une campagne de relations publiques, de promotion et de médias pour informer le public que le vaccin Pfizer covid-19 mRNA était totalement sûr et exempt d'effets secondaires graves, donnant l'impression qu'il n'y avait aucun effet secondaire - pas même les effets graves connus d'inflammation cardiaque que Pfizer avait déjà admis...