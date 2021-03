Sahel : l'ONU affirme qu'une frappe aérienne française a tué des civils au Mali, la France rejette les conclusions (AFP)

Sahel : l'ONU affirme qu'une frappe aérienne française a tué des civils au Mali, la France rejette les conclusions. Article originel : Sahel: UN says French air strike killed civilians in Mali, France rejects findings North-Afrtica / AFP

Une frappe aérienne française a tué 19 civils dans le centre du Mali en janvier, selon un rapport de l'ONU, vu mardi par l'AFP, qui a suscité un ferme démenti de la France. Le 3 janvier, des avions français ont frappé près du village isolé de Bounti dans des circonstances qui ont suscité la controverse dans cet État sahélien déchiré par la guerre. Les habitants du village ont déclaré que la frappe avait touché une fête de mariage et tué des civils.



Après l'incident, l'armée française a déclaré avoir tué des djihadistes, et non des civils, et a également nié qu'un mariage avait eu lieu à Bounti ce jour-là. La mission des Nations unies au Mali, connue sous le nom de MINUSMA, a ensuite lancé une enquête sur cette affaire.

Dans un rapport résumant les conclusions de l'enquête, consulté par l'AFP mardi, l'ONU a déclaré qu'un mariage avait effectivement eu lieu et avait "rassemblé une centaine de civils sur le site de la frappe". Elle ajoute qu'environ cinq personnes armées, qui seraient des membres du groupe djihadiste Katiba Serma, ont assisté aux célébrations.

À Paris, le ministère français de la défense a déclaré mardi qu'il "maintient avec constance et réaffirme avec force" qu'un "groupe terroriste armé" avait été identifié et attaqué. Il a également déclaré qu'il avait "de nombreuses réserves sur la méthodologie" utilisée dans l'enquête.

Protégées par la loi

Au moins 22 personnes sont mortes dans la frappe française, dont 19 civils, selon l'enquête. "Le groupe touché par la frappe était très majoritairement composé de civils qui sont des personnes protégées par le droit international humanitaire", indique le rapport, qui n'a pas encore été rendu public. "Cette frappe soulève de graves préoccupations quant au respect des principes de la conduite des hostilités", ajoute le rapport. Le rapport de l'ONU constitue une rare critique des actions des forces françaises au Mali.

Le Mali lutte pour contenir une insurrection islamiste qui a d'abord éclaté dans le nord du pays en 2012 avant de s'étendre au centre et aux pays voisins, le Burkina Faso et le Niger. La France, ancienne puissance coloniale, est intervenue au Mali en 2013 pour repousser les djihadistes, et compte désormais quelque 5 100 soldats déployés dans la région semi-aride du Sahel. Le centre du Mali, où s'est produite la frappe sur Bounti, est un épicentre du conflit brutal.

Confusion

Les circonstances entourant la frappe du 3 janvier étaient initialement confuses. Plusieurs villageois ont déclaré à l'AFP après la frappe qu'une fête de mariage avait été attaquée par un hélicoptère isolé non identifié, par exemple. Mais l'armée française a nié tout acte répréhensible et affirmé avoir "neutralisé" des dizaines de djihadistes lors d'une frappe de précision. "Les rapports relatifs à un mariage ne correspondent pas aux observations qui ont été faites", a déclaré un porte-parole de l'armée à l'AFP en janvier.

Une grande partie du centre du Mali est une zone de guerre et il est extrêmement difficile de vérifier les accusations de manière indépendante. Le gouvernement malien a ensuite soutenu le récit de l'armée française. Il a nié qu'un mariage ait eu lieu et a ajouté que "toutes les informations reçues en temps réel justifiaient que les cibles neutralisées étaient des objectifs militaires confirmés".

Les frappes ont été effectuées dans le cadre de l'opération Eclipse, une opération conjointe réunissant les forces armées du Mali, de la France et du G5 Sahel, une coalition qui comprend le Burkina Faso, le Tchad, la Mauritanie et le Niger ainsi que le Mali. Le rapport de l'ONU est basé sur 115 entretiens individuels. Les enquêteurs ont également mené des entretiens de groupe et une centaine d'entretiens téléphoniques. Il recommande aux "autorités maliennes et françaises de mener une enquête indépendante, crédible et transparente" sur la grève. Une telle enquête devrait, entre autres, établir si les forces armées ont enfreint le droit international, a déclaré l'ONU.

Le rapport de l'ONU intervient également après une autre frappe aérienne française contestée au Mali la semaine dernière. Six personnes ont été tuées dans le nord-est de ce vaste pays de 19 millions d'habitants le 25 mars. Les forces françaises affirment que l'attaque visait des djihadistes, mais les habitants de la région ont affirmé que les victimes étaient de jeunes chasseurs.