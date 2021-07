Y a-t-il un conflit d'intérêts pour Fauci lorsqu'il encourage les jeunes à se vacciner en s'associant à des influenceurs de Tik Tok ?

Selon le Daily Mail (cf article plus bas), le Dr Fauci, directeur du NIAID (Institut national des allergies et des maladies infectieuses aux USA) et membre du groupe de travail de la Maison blanche sur la Covid depuis Trump puis sous Biden, a encouragé les jeunes à se vacciner en s'associant à des influenceurs TikTok. La question qui reste est de savoir si il y a un conflit d'intérêt à partir du moment où Fauci pro-vaccin serait proche, notamment via le NIAID, mais non exclusivement selon certains auteurs, de Big Pharma et des entreprises participant à la fabrication des vaccins.

- NIAID 16.03.20 NIH Clinical Trial of Investigational Vaccine for COVID-19 Begins

- Jeremy R. Hammond 16.09.20 Yes, Fauci and Gates Do Have Ties to COVID-19 Vaccine Maker



Il y a effectivement un soupçon de collusion sur la question des vaccins du fait de son association avec la fondation Bill et Melinda Gates via l'entreprise de biotechnologie Moderna. Les fonds de la Fondation Gates, via le CEPI, ont financé le développement d’une nouvelle méthode de vaccination radicale connue sous le nom d’ARN messager ou ARNm. Ils ont cofinancé la société de biotechnologie de Cambridge, Massachusetts, Moderna Inc. pour développer un vaccin contre le nouveau coronavirus de Wuhan, maintenant appelé SRAS-CoV-2.

- Bill Gates, "Event 201", vaccins et Coronavirus

Selon F. William Engdalh, l’autre partenaire de Moderna est l’Institut National Etatsunien des Allergies et des Maladies Infectieuses (NIAID), qui fait partie des Instituts Nationaux de la Santé (NIH). Le directeur du NIAID est le Dr Anthony Fauci, la personne au centre de la réponse d’urgence en matière de virus et qui s'est confronté par le passé à Trump.

F. William Engdalh ajoute : "Le vaccin contre le coronavirus Fauci-Gates Moderna, ARNm-1273, a été mis en place en quelques semaines, et non en quelques années. Le 24 février 2020, il a été envoyé directement au NIH de Fauci pour des tests sur des cobayes humains, et non sur des souris comme c’est normalement le cas. Le conseiller médical en chef de Moderna, Tal Zaks, a déclaré : « Je ne pense pas que le fait de prouver cela sur un modèle animal soit pertinent pour le porter à un essai clinique ». Une autre admission notable de Moderna sur son site web est l’avertissement légal, « Note spéciale concernant les déclarations prospectives : …Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, entre autres : … le fait qu’il n’y a jamais eu de produit commercial utilisant la technologie ARNm dont l’utilisation ait été approuvée ». En d’autres termes, la santé et la sécurité des personnes n’ont absolument pas été prouvées."