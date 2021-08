L'État de New York exigera des travailleurs et des clients qu'ils prouvent qu'ils ont reçu au moins une dose de vaccin anti-Covid pour aller au restaurant, dans les musées, dans les centres de fitness...(New York Times)

L'État de New York exigera des travailleurs et des clients qu'ils prouvent qu'ils ont reçu au moins une dose pour les repas en salle et d'autres activités. Article originel : N.Y.C. will require workers and customers show proof of at least one dose for indoor dining and other activities. Par Emma G. Fitzsimmons, Sharon Otterman et Joseph Goldstein News York Times

Le maire de New York, Bill de Blasio, a annoncé qu'une preuve de vaccination serait exigée pour de nombreuses activités intérieures, notamment les restaurants, les musées et les centres de fitness. Cette mesure intervient alors que le nombre de nouveaux cas de coronavirus a augmenté.

J'annonce donc aujourd'hui une nouvelle approche, que nous appelons le Key to N.Y.C. Pass, la clé de la ville de New York. Lorsque vous entendrez ces mots, je veux que vous imaginiez la notion selon laquelle, parce qu'une personne est vaccinée, elle peut faire toutes les choses étonnantes qui sont disponibles dans cette ville. C'est un endroit miraculeux, littéralement plein de merveilles. Et si vous êtes vaccinés, tout cela va s'ouvrir à vous. Vous aurez la clé. Vous pourrez ouvrir la porte. Mais si vous n'êtes pas vacciné, malheureusement, vous ne pourrez pas participer à de nombreuses choses. C'est ce que nous essayons de faire comprendre. Le Key to N.Y.C. Pass sera une première dans le pays. Il exigera la vaccination des travailleurs et des clients dans les restaurants d'intérieur, les centres de fitness d'intérieur et les centres de divertissement d'intérieur. Ce sera une obligation. La seule façon de fréquenter ces établissements à l'intérieur sera d'être vacciné - au moins une dose. Il en va de même pour les personnes qui travaillent, qui devront recevoir au moins une dose. Cette nouvelle politique sera mise en place progressivement au cours des prochaines semaines. Nous avons donc travaillé avec le monde des affaires pour recueillir des informations. Nous allons en faire davantage au cours des prochaines semaines. Les derniers détails de la politique seront annoncés et mis en œuvre dans la semaine du 16 août.

La ville de New York deviendra la première ville étatsunienne à exiger la preuve d'au moins une dose de vaccin contre le coronavirus pour diverses activités destinées aux travailleurs et aux clients - repas en salle, gymnases et spectacles - afin de faire pression sur les gens pour qu'ils se fassent vacciner, a annoncé le maire Bill de Blasio mardi matin.

Le programme, similaire aux mandats émis en France et en Italie le mois dernier, débutera le 16 août, et après une période de transition, l'application commencera le 13 septembre, lorsque les écoles devraient rouvrir et que davantage de travailleurs pourraient retourner dans les bureaux de Manhattan. M. de Blasio a pris des mesures énergiques pour faire vacciner davantage de New-Yorkais afin d'endiguer une troisième vague de cas de coronavirus, dans un contexte d'inquiétude quant à la propagation du variant Delta. Il demande également aux employés de la ville de se faire vacciner ou de se soumettre à des tests hebdomadaires, et il a offert une prime de 100 dollars au public.

"Si vous voulez participer pleinement à notre société, vous devez vous faire vacciner", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. "Il est temps."

"Cela va devenir une obligation", a-t-il ajouté. "La seule façon de fréquenter ces établissements est d'être vacciné, au moins une dose. De même pour les personnes qui travaillent, elles devront recevoir au moins une dose", a-t-il ajouté en levant un seul doigt...

