Psychose de masse : comment une population entière devient malade mentale (Vidéo)

"Les foules n’ont jamais eu soif de vérités. Devant les évidences qui leur déplaisent, elles se détournent, préférant déifier l’erreur, si l’erreur les séduit. Qui sait les illusionner est aisément leur maître ; qui tente de les désillusionner est toujours leur victime. Celui qui peut leur fournir des illusions est facilement leur maître ; celui qui tente de détruire leurs illusions est toujours leur victime. Un individu dans une foule est un grain de sable au milieu d'autres grains de sable, que le vent agite à son gré." - Gustave Le Bon

Psychose de masse : comment une population entière devient malade mentale

Article originel : Mass psychosis: How an entire population becomes mentally ill

Americas Frontline Doctors

Cette vidéo a été réalisée en collaboration avec l'Académie des idées. Cette organisation crée des vidéos expliquant les idées des grands penseurs de l'histoire afin de contribuer à enrichir les connaissances du monde, à renforcer l'autonomie des individus et à promouvoir la liberté. Consultez leur chaîne YouTube pour plus de contenu, ou visitez leur site Web pour en savoir plus. Cette vidéo explore la plus dangereuse de toutes les épidémies psychiques, la psychose de masse. Une psychose de masse est une épidémie de folie qui se produit lorsqu'une grande partie de la société perd le contact avec la réalité et sombre dans le délire. Un tel phénomène ne relève pas de la fiction. Deux exemples de psychoses de masse sont les chasses aux sorcières étatsuniennes et européennes des 16e et 17e siècles et la montée du totalitarisme au 20e siècle. Cette vidéo a pour but de répondre aux questions concernant les psychoses de masse : Qu'est-ce que c'est ? Comment cela commence-t-il ? S'est-elle déjà produite ? Sommes-nous en train d'en vivre une en ce moment même ? Et si oui, comment peut-on inverser les étapes d'une psychose de masse ?

