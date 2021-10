La Maison-Blanche publie des détails sur la réouverture des voyages internationaux : demande de vaccination avec des vaccins approuvés et tests négatifs pour les visiteurs étrangers

White House releases details on international travel reopening, new vaccine rules https://t.co/8bMQj37tNd pic.twitter.com/wyZidn2CCu

Les vaccins acceptés seront uniquement ceux approuvés ou autorisés par la Food and Drug Administration des États-Unis ou l’Organisation mondiale de la santé. Les compagnies aériennes devront vérifier la preuve de vaccination des voyageurs contre la COVID-19 et fournir leurs coordonnées aux autorités fédérales étatsuniennes. Même les passagers complètement vaccinés devront toujours soumettre un test négatif de dépistage de la COVID-19 dans les trois derniers jours précédant leur vol, tandis que ceux qui n’ont pas de preuve de vaccination devront présenter un test négatif le jour même, selon les responsables.

Selon l'AFP, les enfants âgés de plus de deux ans, et non vaccinés, devront se faire tester dans les trois jours avant le départ s’ils voyagent avec des adultes vaccinés. Le délai est réduit à un jour s’ils voyagent seuls ou avec des adultes non-vaccinés.