Exclusif : La femme qui a "rédigé les règles du gouvernement britannique en matière de Covid" a organisé une fête "arrosée" pendant les restrictions de Noël (Vidéos)

Exclusif : La femme qui a "rédigé les règles du gouvernement en matière de Covid" a organisé une fête "arrosée" pendant les restrictions de Noël.

Article originel : Exclusive: Woman who ‘wrote government Covid rules’ held ‘boozy’ party during Christmas restrictions

Par Harry Yorke

The Telegraph, 14.01.22 Le Telegraph apprend que des "dizaines" de fonctionnaires du groupe de travail sur la Covid du Cabinet Office ont participé à l'événement organisé pour marquer le départ de Kate Josephs.

Par Harry Yorke, Rédacteur de Whitehall 14 Janvier 2022 - 7:17pm



Kate Josephs, qui occupe désormais le poste de directrice générale du conseil municipal de Sheffield, a déclaré qu'elle était " vraiment désolée d'avoir fait cela et de la colère que les gens vont ressentir en conséquence ". La femme qui a dirigé l'unité gouvernementale chargée d'établir les restrictions contre la Covid-19 a été invitée à une fête de départ "arrosée" pendant le confinement de Noël, a-t-on appris. Des "dizaines" de fonctionnaires du groupe de travail Covid-19 du Cabinet Office ont participé à l'événement du 17 décembre 2020, pour marquer le départ de Kate Josephs, la directrice générale de l'époque, a-t-on appris au Telegraph. Cette révélation intervient après que le No 10 ait été contraint de présenter des excuses à la Reine vendredi, après que ce journal ait révélé que deux fêtes avaient été organisées à Downing Street la nuit précédant les funérailles du Duc d'Édimbourg. Confirmant que des excuses avaient été présentées à Buckingham Palace pour les événements du 16 avril, un porte-parole du No 10 a déclaré aux journalistes qu'il était "profondément regrettable que cela ait eu lieu en période de deuil national"...

En France, Vème République oblige, la majorité des journaleux ne font pas tant de barratin et c'est tant mieux pour ceux qui gouvernent d'une main de fer avec un Parlement aux abonnés absents avec un rôle insignifiant posant la question de la séparation des pouvoirs. Pas d'excuse publique. Moutons, circulez y a rien à voir !

