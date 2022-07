La démission de Boris Johnson : voie royale pour Big Pharma ? Pourquoi Sajid Javid - promoteur d'une vaccination obligatoire et des confinements - ne doit pas être Premier ministre (Daily Sceptic)

Pourquoi Sajid Javid - promoteur des vaccins obligatoirs et des confinements - ne doit pas être Premier ministre

Article originel : Why Sajid Javid – Pusher of Vaccine Mandates and Lockdowns – Must Not Be Prime Minister

par le Dr Mark Shaw

Daily Sceptic, 9 juillet 2022



Le ministre de la Santé tente d'expliquer ce qui pourrait déclencher le " plan B " cet hiver.

Je n'ai pas peur d'admettre que la partie la plus fascinante et la plus pertinente sur le plan pratique de ma formation à l'université était la dissection du corps humain dans les cours d'anatomie. Aujourd'hui, je ne peux que tenter de disséquer la psychologie humaine avec un stylo sceptique en guise de scalpel. Mais dans le discours de démission de Sajid Javid, j'ai trouvé une passion renaissante mais désolée.

Au début du discours, M. Javid déclare à trois reprises qu'il n'est pas un lâcheur. Alors pourquoi maintenant ? Est-ce parce qu'il n'est pas, dans le grand schéma des choses, vraiment en train de démissionner mais de chercher son ascension personnelle au pouvoir ?

"Aujourd'hui, il s'agit de l'importance de l'intégrité." Intéressant !

Il poursuit : "Nous avons vu dans les grandes démocraties ce qui se passe lorsque les divisions sont ancrées, et non pas comblées. Nous ne pouvons pas permettre que cela se produise ici - nous devons rassembler le pays comme une seule nation."

Est-ce là la démocratie qui contraint ses citoyens à des interventions médicales inutiles et oppose ceux qui se sont conformés aux ordres du gouvernement à ceux qui ont exercé leur droit à l'autonomie corporelle ? Les critiques de M. Javid se sont fait entendre cette semaine, nous rappelant à tous qu'en tant que ministre de la santé, il a fait pression pour que les employés soient obligés de se faire vacciner pendant l'hiver et pour qu'il y ait un lockdown à Noël. Est-ce que cela contribue vraiment à rassembler le pays et quelle sorte de démocratie est-ce là - est-ce que c'est ce que vous appelez "grande" ou, en fait, pas de démocratie du tout ?

"Et Monsieur le Président, je ne risquerai jamais de perdre mon intégrité", ajoute-t-il.

"Rien ne compte plus que la santé de notre peuple - surtout pendant et en cas de pandémie."

Alors pourquoi vous et vos collègues du cabinet n'avez pas effectué une analyse blnlfices-risques appropriée en ce qui concerne les confinements ? Pourquoi avez-vous fermé le débat et ignoré le risque que des retards de diagnostic et de traitement dans le NHS puissent entraîner une morbidité et une mortalité à long terme beaucoup plus élevées ? Pourquoi avez-vous personnellement fait pression en faveur d'un nouveau confinement l'hiver dernier, malgré la réouverture "irréversible" plus tôt dans l'année à la suite du déploiement des vaccins qui a été vendu à un public fatigué comme apportant la liberté ?

"Je voudrais donc profiter de cette occasion pour rendre hommage à tous ceux qui travaillent dans le secteur de la santé et des soins."

Sérieusement, M. Javid ? Les travailleurs du secteur de la santé et des soins qui ont perdu leur emploi et ont été stigmatisés pour avoir eu l'audace de refuser d'être contraints de se faire vacciner dans le cadre d'une politique que vous avez défendue et mise en œuvre ? Un nouveau type de vaccin qui n'a pas de bénéfice sanitaire prouvé pour la majorité de la population, qui ne prévient pas la transmission et pour lequel l'industrie pharmaceutique a été protégée par le gouvernement des conséquences d'un préjudice potentiel, y compris la mort ?

M. Javid poursuit :

Je crois également qu'une équipe est aussi bonne que son capitaine et qu'un capitaine est aussi bon que son équipe... Lorsque les premières histoires de fêtes à Downing Street sont apparues à la fin de l'année dernière, on m'a assuré au plus haut niveau de l'équipe de mon ami alors très honorable qu'il n'y avait pas eu de fêtes à Downing Street et qu'aucune règle n'avait été enfreinte. J'ai donc accordé le bénéfice du doute, et j'ai fait le tour des médias pour dire que j'avais reçu ces assurances... Après d'autres histoires et le rapport de Sue Gray, à un moment donné, nous devons conclure que trop c'est trop.

Mais je soupçonne que vous avez donné à Boris "le bénéfice du doute" pour servir vos propres intérêts. Jusqu'à ce qu'il semble que "le capitaine" soit sur le point de tomber, vous avez continué à lui donner le bénéfice du doute.

"Ces dernières années, la confiance dans nos rôles a été sapée par une série de scandales."

Mais qu'en est-il de celui qui se déroule sous nos yeux maintenant ? Le scandale par-dessus tout, né de la réponse de votre gouvernement à Covid, de la coercition de masse, de la propagande, de la suppression de la dissidence et de la diffamation de ceux qui essaient simplement de défendre leur droit à l'autonomie personnelle et de ne pas être d'accord avec la ligne du gouvernement ?...

