Face aux non-vaccinés, Emmanuel Macron invente la déchéance de citoyenneté

Mediapart, 5.01.22

En assumant d’« emmerder » les personnes non vaccinées, mais surtout en expliquant qu’« un irresponsable n’est plus un citoyen », le président de la République, garant de l’État de droit, commet une faute morale, institutionnelle et politique. Il hystérise le débat, divise la société et offre un nouveau souffle à ceux qu’il prétend combattre.

Des oppositions vent debout, une majorité contrainte de ressortir ses plus grandes pagaies et un débat parlementaire stoppé net en plein milieu de la nuit. Heureusement qu’Emmanuel Macron a « appris » de ses erreurs passées, comme il le confiait le 15 décembre, autrement, on n’ose imaginer ce que le président de la République aurait dit des personnes non vaccinées à peine trois semaines plus tard...



