Un médecin de Pennsylvanie licencié pour avoir prescrit de l'Ivermectine (TrialSite News)

La Pennsylvanie est désormais le théâtre d'une histoire récurrente. Un autre médecin a été licencié pour avoir prescrit de l'ivermectine. La Dre Edith Behr qui était chirurgienne à l'hôpital de Phoenixville a été accusée d'avoir rédigé des ordonnances pour de l'ivermectine.



Behr était employée par le groupe médical Tower Health qui a pris connaissance des allégations contre le médecin la semaine dernière. Tower a déclaré avoir enquêté sur l'affaire et Behr a été immédiatement licenciée. La Dre Behr a également été accusée de prescrire de l'hydroxychloroquine. L'ivermectine et l'hydroxychloroquine sont tous deux des médicaments approuvés, mais la Food and Drug Administration (FDA) recommande de ne pas les prescrire pour la Covid. Selon la FDA, "les données disponibles ne montrent pas que l'ivermectine est efficace contre la Covid-19. Des essais cliniques évaluant les comprimés d'ivermectine pour la prévention ou le traitement de la Covid-19 chez l'homme sont en cours." Tower Health a déclaré qu'elle "continuera à suivre les recommandations de la F.D.A., des C.D.C. (Centers for Disease Control and Prevention) et d'autres autorités sanitaires dans le traitement du virus de la Covid-19." Pourtant, ce que le public étatsunien n'entend pas beaucoup, c'est qu'il y a eu à ce jour 78 études impliquant l'ivermectine depuis le début de la pandémie. TrialSite a...