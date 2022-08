Pfizer est le partenaire de financement de Facebook pour la vérification des faits (LLP)

Pfizer est le partenaire de financement de Facebook pour la vérification des faits

Pfizer paye Facebook pour éliminer toute critique de son vaccin à ARNm ! Nous le savions déjà mais il est toujours bon de le rappeler : l’entreprise multirécidiviste criminelle Pfizer finance le Centre international des journalistes (ICFJ) que Facebook va utiliser afin de vérifier l’information de sa plate-forme ! Rien que ça ! D’ailleurs, nous pouvons trouver également dans la liste des partenaires de l’ICFJ l’entreprise Johnson & Johnson qui est également productrice d’un autre vaccin comme le démontre la capture écran ci-dessous. C’est à peine croyable et pourtant c’est ce que tout le monde peut constater en allant sur leur site et en vérifiant tout ce qui est écrit ici. On peut trouver également dans la longue liste des sponsors une ribambelle de délinquants mondialistes comme la banque Goldman Sachs par exemple, sans oublier bien entendu l’ubiquitaire fondation Bill et Melinda Gates, Soros, Google… !

Ce même site de National Pulse avait publié un autre article le 1er décembre 2021 démontrant que le président de Reuters, une des plus grandes agences d’information britannique au monde, James C. Smith, est un investisseur de Pfizer et un membre de son Conseil d’administration depuis 2014 ! Ce n’est même plus un conflit d’intérêts, c’est de la pure complicité criminelle. Faut-il rappeler à nos lecteurs que Reuters n’a rien fait d’autre depuis 2 ans et demi que de confirmer que les injections d’ARN messager étaient sûres et très efficaces en reprenant mot pour mot la propagande Pfizer ! James C. Smith appartient également à un autre Conseil d’administration d’un autre grand criminel récidiviste de Big Pharma, le laboratoire Merck.