Rand Paul veut que les troupes étatsuniennes quittent le Niger (The Intercept)

Rand Paul veut que les troupes étatsuniennes quittent le Niger

Article originel : Rand Paul Wants U.S. Troops Out of Niger

Par Nick Turse

The Intercept, 25.10.23

La proposition du sénateur exigerait que Biden retire ses forces de la nation ouest-africaine dans les 30 jours.

Le sénateur Rand Paul devrait demander jeudi un vote sur une résolution conjointe qui exigerait que le président Joe Biden « retire les forces armées des États-Unis des hostilités dans la République du Niger ou qui les touchent » dans les 30 jours.

« Depuis 2013, des membres des forces armées des États-Unis ont été introduits dans des hostilités avec des organisations terroristes et des groupes insurgés en République du Niger, y compris par des échanges de tirs directs avec ces groupes », peut-on lire dans la résolution. « Le Congrès n’a pas déclaré la guerre à la République du Niger ou à une organisation ou un groupe quelconque au Niger, et le Congrès n’a pas non plus fourni d’autorisation statutaire spécifique pour l’implication des forces armées des États-Unis dans le conflit armé ou toute hostilité au Niger. »...

