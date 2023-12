La disparition de Zelensky - Gordon Hahn fournit sa nécrologie politique

Article originel : 'Zelenski's Demise' - Gordon Hahn Provides His Political Obit

Moon of Alabama, 12.12.23



Gordon Hahn a écrit une notice nécrologique politique de Vladimir Zelenski et de l’État ukrainien.

Il examine ce qui s’est passé en Ukraine depuis le coup d’État de Maïdan. Cela montre comment la montée de Zelenski, avec toutes les promesses qu’il a faites et qui n’ont pas été tenues, s’est transformée en catastrophe pour le pays. Comment son gain de pouvoir a augmenté son moi narcissique et l’absolutisme jusqu’à ce qu’il trébuche dans la perte d’une guerre qu’il aurait pu empêcher et finalement tombé de grâce.

Sad Clown with the Circus Closed Down*: Zelenskiy’s Demise ("Clown triste au cirque fermé* : La disparition de Zelensky")

C’est un document très détaillé et très recommandable. Il se termine par ceci:

Il y avait toujours quelque chose de bizarre à propos d’un ancien comique, qui a une fois simulé jouer du piano avec son pénis, prenant la barre d’un état géostratégiquement pivot pris entre deux grandes puissances antagonistes sur la scène mondiale. Aujourd’hui, le régime Maïdan, tout un cirque en son temps, et son navire – l’État ukrainien – ferment, et leur chef, Volodomyr Zelenskiy, comme un triste clown avec son cirque fermé, n’a nulle part où aller.



Je suis certain que les États-Unis trouveront à Zelenski un endroit où ils pourront l’enfermer. Il sera probablement autorisé à garder son butin. Il peut survivre pendant un certain temps, mais les puissances fascistes en Ukraine, qu’il a contribué à attiser, reviendront le hanter et probablement le tuer.