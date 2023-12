Selon un article de Nature, les ARNm produits par les vaccins anti-Covid ont entraîné de mauvaises transcriptions et la prodution par l'organisme de protéines mutées (Vidéo)

Selon un article publié dans Nature (article ci-dessous), la N1-méthylpseudouridylation de l'ARNm réalisée in vitro pour les besoins de la vaccination anti-Covid à ARN messager (entre autres) entraîne un décalage de la traduction ribosomale de 1 acide nucléotidique faisant ainsi produire des protéines nouvelles ou mutées par l'organisme (voir la vidéo ci-dessous). Cela veut dire que la protéine spike produite par l'organisme lorsque le sujet est vacciné contient des mutations. Mais selon les auteurs de l'article aucun effet secondaire de ces protéines n'auraient été signalés (passages soulignés par nos soins en gras dans le corps du résumé de l'article). Dans la vidéo ci-dessous réalisé suite à une interview avec le Dr Sabatier (directeur de recherche au CNRS, docteur en biologie cellulaire et en microbiologie), il est évoqué le risque pour l'organisme à court, moyen ou long-terme de ces protéines "fantômes" nouvellement traduites. Un autre article publié dans Nature évoque aussi la possibilité du blocage de la transcription du fait de cette N1-méthylpseudouridylation de l'ARNm.



D'autres part, un risque à prendre en compte est le risque que l'organisme attaque ces propres nouveaux antigènes (protéines mutantes induites par la vaccination) car il ne les reconnaît pas comme les siens. C'est à dire un risque autoimmun mais les auteurs de Nature ne mentionnent pas ce risque. Le XXI¨ème siècle, le siècle des apprentis sorciers au service d'un mercantilisme sans limite et sans aucune éthique où les humains sont devenus potentiellement des cobayes en temps réel de nouvelles expérimentations biomédicales ?

La N1-méthylpseudouridylation de l'ARNm entraîne un décalage de la transcription ribosomale +1

Article originel : N1-methylpseudouridylation of mRNA causes +1 ribosomal frameshifting

Par Thomas E. Mulroney, Tuija Pöyry, Juan Carlos Yam-Puc, Maria Rust, Robert F. Harvey, Lajos Kalmar, Emily Horner, Lucy Booth, Alexander P. Ferreira, Mark Stoneley, Ritwick Sawarkar, Alexander J. Mentzer, Kathryn S. Lilley, C. Mark Smales, Tobias von der Haar, Lance Turtle, Susanna Dunachie, Paul Klenerman, James E. D. Thaventhiran & Anne E. Willis.

Nature, 6.12.23

Abtract : Les ARNm transcrits in vitro (IVT) sont des modalités qui peuvent combattre les maladies humaines, comme en témoigne leur utilisation en tant que vaccins contre le coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SARS-CoV-2). Les ARNm IVT sont transfectés dans des cellules cibles, où ils sont traduits en protéines recombinantes, et l'activité biologique ou l'immunogénicité de la protéine codée exerce l'effet thérapeutique escompté1,2. Des ribonucléotides modifiés sont couramment incorporés dans les ARNm thérapeutiques IVT afin de réduire leur immunogénicité innée, mais leurs effets sur la fidélité de la traduction des ARNm n'ont pas été entièrement étudiés. Nous démontrons ici que l'incorporation de N1-méthylpseudouridine dans l'ARNm entraîne un décalage du cadre ribosomique +1 in vitro et que l'immunité cellulaire chez la souris et l'homme contre les produits décalés du cadre +1 issus de la traduction de l'ARNm du vaccin BNT162b2 se produit après la vaccination. Le décalage des cadres ribosomiques +1 observé est probablement une conséquence du blocage des ribosomes induit par la N1-méthylpseudouridine au cours de la traduction de l'ARNm IVT, le décalage des cadres se produisant au niveau des séquences glissantes des ribosomes. Cependant, nous démontrons que le ciblage synonymique de ces séquences glissantes constitue une stratégie efficace pour réduire la production de produits décalés. Dans l'ensemble, ces données nous permettent de mieux comprendre comment les ribonucléotides modifiés affectent la fidélité de la traduction de l'ARNm et, bien qu'aucun effet indésirable n'ait été signalé à la suite d'une mauvaise traduction des vaccins contre le SRAS et le CoV-2 à base d'ARNm chez l'homme, elles mettent en évidence les effets hors cible potentiels de la traduction de l'ARNm.

--- Les composants modifiés de l'ARN messager altèrent la protéine codée

Article originel : Modified messenger-RNA components alter the encoded protein

Par Nicholas J. Tursi &David B. Weiner

Nature, 13.12.23



Des composants modifiés de l'ARN messager peuvent provoquer un blocage de la machinerie de production de protéines au cours du processus de traduction. Cela peut modifier la protéine produite, une découverte qui a des implications pour les vaccins ou les thérapies.



Les progrès réalisés dans la technologie de l'ARN messager ont permis à deux vaccins ARNm ciblant le SARS-CoV-2 de jouer un rôle important dans la réponse à la pandémie de COVID-19. Plutôt que de fabriquer l'ARNm à partir de cellules, ces vaccins utilisent de l'ARNm fabriqué in vitro en laboratoire et connu sous le nom d'ARNm transcrit in vitro (IVT). Comprendre les détails de la manière dont l'ARNm transcrit in vitro code pour les protéines au cours du processus de traduction (production de protéines médiée par la machinerie des ribosomes et des ARN de transfert) pourrait contribuer aux futures applications de ce type de technologie. ...

